محافظ الغربية يوجه بثلاث قوافل طبية وبيطرية ضمن احتفالات العيد القومي

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته بتفعيل قوافل السابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة، بالتنسيق مع جامعة طنطا ومديرية الطب البيطري بالغربية، ضمن الـ40 قافلة التي أعلنت عنها المحافظة احتفالاً بالعيد القومي.

كما وجهت مديرية الطب البيطري قافلتين بيطريتين بقريتي شبرابابل ودمرو بمركز المحلة، حيث تم الكشف على 327 من الماشية وعمل السونار لـ12 منها وسحب عينات بروسيلا لـ25 آخرين، كما تم تسجيل 121 بطاقة بيطرية.

وفي قرية صفط تراب بالمحلة نفذت جامعة طنطا قافلة طبية، وتم توقيع الكشف على جميع المترددين وعددهم 641 من أهالي القرية والقرى والعزب المجاورة وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد النويهي عضو المكتب الفني للمحافظ والمشرف على القوافل، بأن القافلة الطبية كانت في تخصصات الباطنة، الرمد، الأطفال، العظام، الجلدية، المخ والأعصاب، مؤكدا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ هذه القوافل حتى نهاية الشهر بالقرى والنجوع بمختلف المراكز من أجل توفير الرعاية الصحية والمجانية لغير القادرين.

ومن جانبه وجه محافظ الغربية التهاني والتبريكات، مكلفا اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بتحديد لقاء للحضور والمشاركة في احتفالات فريق كرة القدم ودعمه خلال المسيرة القادمة بالدوري الممتاز.

يذكر أن محافظ الغربية قد أعلن عن تنفيذ 40 قافلة طبية وبيطرية واجتماعية وزراعية، ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي على مدار شهر أكتوبر.