محافظ الغربية يفتتح عددا من المشروعات الرياضية والتعليمية

افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عدداً من المشروعات الرياضية والتعليمية، اليوم، في إطار اهتمام المحافظة ببناء وتنمية الإنسان المصري، رافقه نائبه الدكتور أحمد عطا.

بدأ المحافظ بافتتاح مدرسة "محمد خفاجة" للتعليم الأساسي بقرية "إخناوي" التابعة لمركز طنطا، على مساحة ٢٠٨٩ م٢ بإجمالي تكلفة ٩١ مليون جنيه، لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول حيث تضم المدرسة ١٨ فصلًا ومكتبة ومعامل وقاعات للأنشطة المتعددة، وخلال زيارته للمدرسة تأكد المحافظ من جاهزيتها لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من أحمد الوكيل/ مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية خلال افتتاح الملعب الخماسي بمركز شباب اخناواي، بتكلفة إجمالية٤٧٠ ألف جنيه وجرى إنشائه خلال ٤ أشهر لخدمة أبناء القرية والعزب المجاورة.

وفي قرية "كفر أبو داوود" افتتح المحافظ مركز شباب القرية المكون من طابقين وملعب خماسي وغرف لممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية، بتكلفة 800 ألف جنيه ويخدم 15 ألف نسمة من أبناء القرية والعزب المجاورة.

كما افتتح المحافظ مركز شباب "شوني" بتكلفة ٩٤٠ ألف جنيه، ويخدم ٤٠ ألف نسمة من أبناء القرية والعزب المجاورة، وتفقد المحافظ ومرافقوه المركز المكون من طابقين وملعب خماسي وغرف لممارسة الأنشطة، وشاهد المحافظ عرضاً لفرق الكاراتيه والملاكمة.

واختتمت الجولة بزيارة مدرسة الشهيد محمد الخولي "الأحمدية سابقاً" لمتابعة استعدادات مديرية التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد، حيث تفقد المحافظ الحجرات الدراسية وصالات الأنشطة، واستمع إلى شرح تفصيلي من مدير المدرسة عن التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة من حيث تقسيم الطلاب إلى ثلاث مجموعات للحضور يومين في الأسبوع وتوفير بوابات للتعقيم.

وأكد الدكتور طارق رحمي في نهاية الجولة على اهتمام الدولة بقطاع التعليم باعتباره قاطرة التنمية والبناء وكذلك قطاع الشباب والرياضة الذي يساهم في إعداد جيل قادر على بناء مصر الجديدة التي نحلم بها.