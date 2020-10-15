شعراوي: المنتجات التراثية المصرية تفوق المعروضة في الأسواق العالمية

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يضم أكثر من 12 عارضة لمنتجات "التلي" بجزيرة شندويل، وهي تطريز النسيج اليدوي بخيوط من الذهب والفضة، مشيرًا إلى أن العارضات يمثلن أكثر من 1200 سيدة بالجزيرة.

وأشار "شعراوي" إلى خمسة عارضين لمنتجات الأثاث بطهطا بمحافظة سوهاج، والذين يمثلون أكثر من 1500 ورشة لصناعة الأثاث، و7 عارضين لمنتج الفركا "الشيلان اليدوي" بنقادة بمحافظة قنا، والذين يمثلون أكثر من 500 حرفي.

جاء ذلك خلال جولة وزير التنمية المحلية فى معرض "تراثنا"، بمشاركة الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج، وعدد من قيادات البرنامج والوزارة، وممثلين للوحدات التنفيذية للبرنامج في قنا وسوهاج.

وأكد "شعراوي" اهتمام رئيس الجمهورية بتنمية التكتلات الاقتصادية بقنا وسوهاج، وتكليف صندوق "تحيا مصر" بتخصيص 50 مليون جنيه إضافية لترويج وتسويق المنتجات الحرفية بالمحافظتين.

وشدد وزير التنمية المحلية على أن الوزارة تقدم كل الدعم والمساندة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات وتساند أصحابها، عبر تسهيل حصولهم على قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية وبرنامج "مشروعك"، للتوسع في تلك الصناعات والمشروعات وتطويرها وتوفير فرص عمل مستقرة وناجحة وتنمية الاقتصاد الوطني.

وأعرب "شعراوي" عن سعادته بزيارة معرض "تراثنا"، والذي يعبر عن ميراثنا الحضاري وأصالة الشخصية المصرية، وتفردها بين جميع شخصيات بلدان العالم.

وطالب "شعراوي" العارضين والعارضات في جناح البرنامج بإتاحة منتجاتها بأسعار مخفضة لتشجيع المواطنين على الشراء وزيادة إنتاجهم، والتوسع في التكتلات الاقتصادية الموجودة وخلق فرص عمل جديدة .

وقال الوزير إن دعم تلك التكتلات الاقتصادية سيوفر فرص عمل للشباب، ويؤثر على تحسين مستوى الدخل والمستوى المعيشى للمواطنين المشتغلين بتلك المشروعات، حيث شمل البرنامج تنمية وتطوير عشر تكتلات (خمسة بكل محافظة) بقنا وسوهاج في سبيل دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التنافسية من خلال إعداد خطة استراتيجية لكل تكتل.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن البرنامج بدأ فى تنفيذ الخطط التنفيذية لتكتلات المرحلة الأولى بقنا وسوهاج، وهي تكتل التلي بجزيرة شندويل وتكتل الأثاث بطهطا وتكتل العسل الأسود بنجع حمادي، من خلال توجيه أكثر من 418 مليون جنيه يتم استثمارها العام الجاري في خطة المرحلة الأولى لتطوير التكتلات الاقتصادية بقنا وسوهاج.

وأشاد اللواء محمود شعراوي بروعة وإبداع المنتجات التي يتم عرضها في جناح برنامج تنمية الصعيد، والتي أبهرت كافة المترددين علي المعرض.

وقال وزير التنمية المحلية، إن المنتجات التراثية المصرية تفوق في جمال تصميماتها وروعتها المنتجات الموجودة في الأسواق العالمية، وتحتاج إلى الترويج الجيد لها داخلياً وخارجياً، وهو ما تقوم به الوزارة حالياً بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية، لزيادة فرص العمل في هذه التكتلات الاقتصادية بسوهاج وقنا .

وقدم اللواء محمود شعراوي التهنئة لكل العارضين في جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على جودة المنتجات المعروضة ، مؤكداً أن المعرض هو أول خطوة في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير كل تكتل ستشمل تدريب الحرفيين وتحديث التصميمات بالتنسيق مع كبرى الشركات والمصممين العالميين، وسفر الحرفيين بقنا وسوهاج للتكتلات الناجحة في دول العالم المختلفة لاكتساب أفضل المهارات والخبرات الدولية .

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه جاري التنسيق مع كافة الوزارات والجهات الحكومية لتنفيذ خطة التطوير وفقاً لاختصاص كل جهة .

وخلال لقاءاته مع العارضين والعارضات بجناح البرنامج أكدوا علي سعادتهم بالفرصة التي حصلوا عليها ووفرتها وزارة التنمية المحلية والبرنامج للتواجد في هذا المعرض المهم، وأشاروا إلى وجود طلبات كثيرة علي المنتجات الخاصة بهم من المواطنين المترددين علي المعرض.

وأضافوا: "الحمد لله مكناش نحلم إننا نبقي موجودين في المعرض ونيجي ونشارك لأن ده كان غالي أوي علينا.. ونشكر الدولة ووزارة التنمية المحلية علي الدعم الذي تم تقديمه للتواجد هنا".

جدير بالذكر إن "معرض تراثنا" يعد أكبر معرض للحرف اليدوية والتراثية، ويشارك به حوالي 630 عارضاً وعارضة من جميع محافظات الجمهورية، من بينهم 45 جمعية أهلية، بزيادة كبيرة عن العام الماضى والتي كانت تشهد مشاركة 520 عارضا و35 جمعية أهلية.