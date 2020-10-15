السياحة تقدم 5 نصائح صحية للراغبين في أداء العمرة هذا العام

قال مصدر بوزارة السياحة والآثار إن هناك العديد من الضوابط الصحية التي يجب على الراغبين في أداء العمرة خلال الموسم الحالي الالتزام بها، وذلك فى ظل عدم وجود مصل أو علاج لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وارتفاع وتيرة الإصابات بالفيروس عالميًا.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أنه يجب اتباع العديد من الإجراءات الاحترازية خلال موسم العمرة، وأهمها:

1- ارتداء الكمامة وعدم خلعها أثناء التواجد بالطائرة، أو حين أداء العمرة، أو أثناء الطواف، أو الصلاة.

2- ترك مسافة لا تقل عن مترين بين المعتمر والآخر أثناء الطواف أو الصلاة.

3- الحرص على إجراء تحليل "PCR" الخاص بكورونا قبل السفر لأداء المناسك وقبيل العودة لمصر.

4- عدم استخدام أي أدوات خاصة بأشخاص آخرين خلال التواجد بالسكن.

5- الحرص على عدم التواجد في الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.

ومن جهته قال محمد عزت، أمين صندوق لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إنه من المتوقع أن تصدر المملكة العرية السعودية الضوابط المنظمة لموسم العمرة لغير السعوديين والمقيمين خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لأن المرحلة الثالثة للعودة التدريجية لموسم العمرة والتي يُسمح فيها للمقيمين خارج السعودية بأداء مناسك العمرة ستبدأ أول نوفمبر المقبل.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أنه عقب إصدارالسعودية الضوابط المنظمة للعمرة ستضع وزارة السياحة والآثار الضوابط الخاصة بأداء المصريين للعمرة، لافتًا إلى توقعه بأن تبدأ الشركات السياحية المصرية إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة خلال شهر ديسمبر المقبل على أن تبدأ أولى الرحلات خلال شهر يناير 2021.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد كافة الخدمات زيادة كبيرة في الأسعار، موضحًا أن أسعار برامج العمرة بالنسبة للمصريين هذا العام ستتراوح بين 22 ألفًا إلى 25 ألف جنيه بالنسبة للبرنامج الاقتصادي، الذي تبلغ مدته أسبوعين، فيما ستبلغ أسعار برنامج العمرة فئة 4 نجوم نحو 30 ألف جنيه للبرنامج الذى تبلغ مدته 10 أيام، فيما سيبلغ سعر برنامج العمرة فئة 5 نجوم نحو 35 ألف جنيه للبرنامج الذى تكون مدته 10 أيام.