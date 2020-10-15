خبير فرنسي في علاج الأشعة التداخلية بالمركز الطبي العالمي

يستضيف المركز الطبي العالمي، الخبير الفرنسي الدكتور تيرى دو بيرى خبير الأشعة التداخلية، لعلاج حالات أورام الكبد والقنوات المرارية وأورام الرئة والكلى والعظام، بواسطة الأشعة التداخلية، فى الفترة من (16- 18) أكتوبر 2020.

وتستقبل المستشفيات حاليا، الحالات التى ترغب في العرض على الخبير بالعيادات التحضيرية من المدنيين والعسكريين، يوميا عدا الخميس والجمعة.

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