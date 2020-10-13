محمد صبحي ردا على عدم وجود "حرس" شخصي: جمهوري بعد الله من يحميني

قال الفنان محمد صبحي، إنه لا يحتاج إلى رجال حراسة لحمايته خلال تحركاته التي يقوم بها.

وكتب محمد صبحي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: سألني صحفي، لماذا لا تسير بحرس يحميك؟، قلت أنا جمهوري بعد الله هو من يحميني فأنتم عائلتي الكبيرة.

وقرر الفنان محمد صبحي الاحتفال بمرور 50 عامًا على مسيرته الفنية، من خلال تنظيم حفل في شهر نوفمبر المقبل بعنوان "50 سنة فن"، والتي من خلالها يجرى تكريم 100 فنان ومبدع أسهموا في مسيرته الفنية.

ويأتي من بين المكرمات في الاحتفالية 5 فنانات كان لهن فضل كبير في مشوار الفنان محمد صبحي الفني، على رأسهن زوجته الفنانة الراحلة نيفين رامز والتي كانت قد شاركته بطولة مسرحية "هاملت" والتي قدمت في عام 1977، كما شاركته كمساعد مخرج في عدد من المسرحيات بعد ذلك.

كما يتم تكريم الفنانة شريهان، والتي كانت قد تعاونت مع "صبحي" في مسرحيتي "إنت حر، المهزوز" وكانت من بدايات الأعمال التي ساهمت في شهرتها.

ومن المنتظر أن يتم تكريم كل من الفنانة الكبيرة عبلة كامل والتي كانت قد شاركت محمد صبحي في مسرحية "وجهة نظر" بفترة الثمانينيات، ودومًا ما كان يؤكد أنها مثال للفنانة الملتزمة ولا خلاف على قيمتها الفنية وموهبتها، والفنانة منى زكي والتي تعد من تلاميذ "صبحي"، فكانت بدايتها في مسرحية "بالعربي الفصيح" من إخراجه، كما يجرى تكريم الفنانة الراحلة سعاد نصر التي كونت ثنائيًا فنيًا معه سواء في السينما أو المسرح أو الدراما التلفزيونية.

كما جاء من ضمن المكرمين خلال الاحتفالية، المنتجين محمد عمارة ومحمد فوزي وعمرو الصيفي، والمؤلفين الذين قد تعاونوا مع "صبحي" خلال مشواره الفني، مثل لينين الرملي ودكتور يسري خميس ومهدي يوسف ومحمد بغدادي وأيمن فتيحة.

أما المخرجون الذين سوف يتم تكريمهم: "أحمد بدر الدين ونور الدمراداش ومحمد فاضل وعادل صادق ومحمد راضي ومدحت السباعي وعمر عبدالعزيز"، بالإضافة إلى مهندسي الديكور: "دكتور سمير أحمد ودكتور صبري عبدالعزيز وحسين العزبي ومحمد الغرباوي".

وعلى مستوى الموسيقى يتم تكريم عدد من الملحنين الذي شاركوا في أعمال الفنان محمد صبحي خلال مسيرته سواء في السينما أو التليفزيون أو المسرح، ومنهم محمد علي سليمان وياسر عبدالرحمن.