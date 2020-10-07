هل ينجح محمد صبحي في إعادة عبلة كامل للأضواء؟

قرر الفنان محمد صبحي تنظيم احتفالية كبيرة في شهر نوفمبر المقبل، يحتفي من خلالها بمرور 50 عاما على مشواره الفني. ويكرم "صبحي" خلال الاحتفالية عددا كبيرا من الفنانين بمختلف التخصصات الفنية سواء التمثيل أو التأليف أو الإخراج أو الموسيقى.

وجاء من ضمن المكرمين الفنانة عبلة كامل التي كانت قد شاركت مع الفنان محمد صبحي في مسرحية "وجهة نظر"، وعرضت في فترة الثمانينيات، حيث حققت نجاحا كبيرا.

ووصف "صبحي" الفنانة عبلة كامل بأنها كانت الأكثر التزاما وأخلاقا في فرقته، وموهبتها لا مثيل لها ولم يكن يوجد أي خلاف بينهما إطلاقا.

من جانبه قال الفنان محمد صبحي لـ"الوطن"، إن الاحتفالية ستكون كبيرة، وسيجري خلالها تكريم عدد كبير من الفنانين والعاملين بالمجال الفني تقديرا لدورهم البارز في الحياة الفنية وفي مشواره الفني بشكل خاص.

وكانت الفنانة عبلة كامل اختفت عن وسائل الإعلام والأضواء منذ سنوات بعد تقديمها آخر أعمالها الفنية مسلسل "سلسال الدم - الجزء الخامس" عام 2018.

وتساءل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي: هل ستلبي الفنانة عبلة كامل دعوة حضور حفل التكريم؟ خصوصًا بعد انتشار أنباء عن اعتزالها الفن.

وكان الفنان أحمد كمال الزوج السابق للفنانة عبلة كامل نفى في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، ما قد جرى تداوله عن اعتزال "عبلة"، مؤكدا أنها مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة، لافتا إلى أن سبب غيابها عن الظهور في أعمال جديدة أنها تبحث عن دور يناسب مشوارها الفني.

وأكد "كمال" أن الفنانة عبلة كامل لا تتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، وليس لديها أي حسابات خاصة بها، مشيرًا إلى أنها لا تحب الظهور إعلاميا.

يذكر أنه قد جرى اختيار عدد كبير من ضمن المكرمين خلال احتفالية 50 سنة فن، منهم المنتجون محمد عمارة ومحمد فوزي وعمرو الصيفي، إضافة إلى المؤلفين الذين قد تعاونوا مع "صبحي" خلال مشواره الفني، مثل لينين الرملي ودكتور يسري خميس ومهدي يوسف ومحمد بغدادي وأيمن فتيحة.

أما المخرجون الذين سيجري تكريمهم فهم أحمد بدر الدين ونور الدمرداش ومحمد فاضل وعادل صادق ومحمد راضي ومدحت السباعي وعمر عبدالعزيز، بالإضافة إلى مهندسي الديكور: دكتور سمير أحمد ودكتور صبري عبدالعزيز وحسين العزبي ومحمد الغرباوي.