محمد صبحي: لازم نفتكر قدامى الفنانين

حضر الفنان محمد صبحي، تكريمه في الدورة الجديدة لمهرجان همسة، المقام حاليا في أحد الفنادق بالهرم.

وقال صبحي في كلمته، إنه سعيد بتكريمه، وجزم على أهمية تكريم الفنانين القدامى، لأنهم مازالوا على قيد الحياة، لأنهم القوة الحقيقة لمصر.

وأعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون مؤخرا، تكريم الفنان "شريف الدسوقىي"، وجائزة افضل ممثل كوميدى عن دوره بــ مسلسل "بـ100 وش"، ضمن تكريمات المهرجان في دورته الثامنة، جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان.

وقال فتحي الحصري رئيس الحفل، إن هذا التكريم جاء بعد استفتاء الجمهور ولجنة التحكيم، ليحصد الجائزة عن لجنة التحكيم واستفتاء الجمهور، لافتًا إلى أن الفنان شريف الدسوقى، نال أعلى نسبة تصويت من الجمهور في الاستفتاء ويأتي ذلك بعد إعلان الإدارة أسماء المكرمين.

قرر الفنان محمد صبحي، الاحتفال بمرور 50 عاما على مسيرته الفنية، من خلال تنظيم احتفال كبير في شهر نوفمبر المقبل بعنوان "50 سنة فن"، والتي من خلالها سيجري تكريم 100 فنان ومبدع أسهموا في مسيرته الفنية بالنجاح ورحلة الإبداع.

ويأتي من بين المكرمات في الاحتفالية 5 فنانات كان لهن فضل كبير في مشوار الفنان محمد صبحي الفني، على رأسهن زوجته الفنانة الراحلة نيفين رامز والتي كانت قد شاركته بطولة مسرحية "هاملت" والتي قدمت في عام 1977، كما شاركته كمساعد مخرج في عدد من المسرحيات بعد ذلك.

كما سيتم تكريم الفنانة شريهان والتي كانت قد تعاونت مع "صبحي" في مسرحيتي "إنت حر، المهزوز" وكانت من بدايات الأعمال التي ساهمت في شهرة شريهان.

كما من المنتظر أن يتم تكريم كل من الفنانة الكبيرة عبلة كامل والتي كانت قد شاركت محمد صبحي في مسرحية "وجهة نظر" بفترة الثمانينيات، ودوما ما كان يؤكد محمد صبحي بأنها مثال للفنانة الملتزمة ولا خلاف على قيمتها الفنية وموهبتها.

كما يتم تكريم خلال الحفل الفنانة منى زكي والتي تعد من تلاميذ الفنان محمد صبحي فكانت بدايتها في مسرحية "بالعربي الفصيح" من إخراجه، كما سيجري تكريم الفنانة الراحلة سعاد نصر والتي كونت ثنائيا فنيا مع الفنان محمد صبحي سواء في السينما أو المسرح أو الدراما التلفزيونية محققين نجاحا كبيرا.