"وكيل الأزهر": جنود مصر سطروا ملحمة بطولية في ساحات النضال

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إن جنود مصر سطروا ملحمة بطولية وتنافسوا على شرف البطولة في ساحات النضال، وما زالوا يؤدون دورهم بكل شجاعة وهمة مطالبا بضرورة استلهام روح انتصارات أكتوبر المجيدة في مواجهة التحديات الراهنة، مؤكدًا أن الوقت الحالي هو وقت عمل وكفاح ولا مجال للتقاعس فيه أو الكسل.

وأضاف عباس خلال الندوة التي عقدت اليوم بمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف بعنوان: "معًا في حب مصر" بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بقاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، أن ندوة اليوم تأتي تنفيذًا لرسالة الأزهر الشريف في نشر قيم السلام والتعايش والتسامح بين أبناء الوطن.

ومن جانبه أكد الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، أن ندوة اليوم تعد تطبيقًا عمليًا في تلاحم مؤسسات الدولة في خدمة الوطن، فالكل يتكاتف ويترابط من أجل رفعته، موضحًا أن حب الوطن يستلزم عدة أمور منها: نقل المعلومات من مصادرها لمحاربة الإشاعات الكاذبة، فضلًا عن العمل الجاد المنضبط الذي يتحقق فيه الأجر في الأخرة والريادة في الدنيا.

وقال نيافة الأنبا إرميا، الأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، خلال كلمته أنه لابد أن يكون حب الوطن مصحوبا بالعمل والاجتهاد، لإعلاء شأن وطننا الغالي مصر، مؤكدًا أن المحبة الحقيقية للوطن بالعمل وليست بالكلام، وهذا معنى الوطنية الحقيقية ، كما بيّن أن تاريخنا يوضح قوة وصلابة الشعب المصري وجيشه الذي لا يقهر، مشددًا على ضرورة أن نكمل الطريق لمستقبل أفضل لبلدنا ووطننا الغالي مصر.

بينما أوضح العميد أبوزيد موسى، ممثل وزارة الداخلية، أن للأزهر الشريف دور مهم في نشر الوسطية ومحاربة التطرف، ونشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف في كل ربوع العالم، مضيفًا أننا نجتمع اليوم في رحاب الأزهر نحتفل بيوم فاصل ومشرق في تاريخ مصر، تلاحم فيه أبناء الوطن فكتبوا تاريخًا أبهر العالم كله، ويجب علينا أن نكمل مسيرة الانجازات حتى نعلي من شأن وطننا الغالي مصر.

وقال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن حبَّ الوطن من الإيمان، وكان أكثر الناس حبا لوطنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن حب الأوطان ليس مجرد شعور داخلي، بل لا بد أن يترجم إلى أفعال، تتمثل في خدمته بما يخدم مصالحه المختلفة، وبما يحفظ أمنه وسلامته، وبما يحفظ مرافقه وموارده، والسعي بكل ما أوتي من قوة لتطوير الوطن وتحقيق نهضته، ومساعدة أبنائه بما يحقق مصالح الوطن.

فيما قالت الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، إن نصر أكتوبرالمجيد دفع مصر للانطلاق إلى آفاق القوة والعزة والكرامة، ومكّنها من أن تحظى بمكانة إقليمية ودولية متميزة، جعلتها قادرة على القيام بدور فعال ومؤثر عالميًا، مؤكدة أن الأزهر الشريف له دور عظيم في دعم علاقة مصر مع غيرها من دول العالم، وذلك من خلال انتشار مبعوثيه في العديد من الدول لنشر رسالة الإسلام السمحة، إضافة إلى استقباله آلاف الطلاب الوافدين من شتى بقاع العالم، يتلقون منه علوم الدين والدنيا بمنهجه الوسطي المستنير، من أجل أن يدفعوا عن بلادهم تيارات الغلو والتطرف.

وقال الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر، إن حب الوطن مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية، ولا شك أن كل فرد يعيش على الوطن مدين له، فهو تربى وترعرع عليه، مبينًا أن دين الوطن لا يبرأ إلا إذا قدم كل ابن من أبنائه واجبه نحوه بأن يتفانى في رفعته وعلو شأنه، ويعمل على استقراره، مؤكدًا أن ما تقوم به الدولة من مشروعات تنموية في شتى ربوع مصر يعد امتدادًا لانتصارات أكتوبر التي كتبت العزة والكرامة للمصريين.