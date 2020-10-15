وظائف لمبات عداد الكهرباء وحد الإنذار والفصل في "الأحادي" و"الثلاثي"

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العداد مسبوق الدفع به 3 شاشات رئيسية، الأولى توضح الرصيد بالجنيه، والثانية الرصيد بالكيلو، والثالثة للشريحة.

وذكر المسؤول، أن العداد توجد به لمبة بيان في الواجهة تضيء عند وصول الرصيد إلى حد الإنذار، وتضيء ثانية عند وصول الرصيد إلى حد الفصل، وعندما يُفصل يتم تركيب الكارت بالعداد فتعود الكهرباء حتى تقوم بالشحن.

ولفت المصدر إلى أن حد الإنذار 30 جنيهاً، وحد الفصل 20 جنيهاً للعدادات الأحادي، أما العدادات الثلاثية فحد الإنذار بها 40 جنيهاً وحد الفصل 30 جنيهاً.

العداد مبرمج بالوقت والتاريخ

اوأشار المصدر إلى أن العداد مبرمج بالوقت والتاريخ، ويعود للشريحة الأولى مع أول دقيقه كل شهر، وبذلك يحقق عداله الاستخدام لأنه في نظام العداد القديم يتم المحاسبة بالشهر من مرور القارئ حتى مروره مرة أخرى، أما العدد مسبوق الدفع فيعمل بنظام برمجي محكم بالوقت والتاريخ.

شكاوى من سحب رصيد العداد نهاية كل شهر

وأوضح المصدر أنه بفحص شكاوى المواطنين الخاصة بسحب رصيد العداد مسبوق الدفع نهاية كل شهر، تبين أن هناك أسباب رئيسية لذلك، أهمها تركيب العداد للمواطن بدون ضبط الوقت والتاريخ بشكل سليم، ما يجعله يستمر في الحساب رغم انتهاء دورة الحساب الشهرية، ومن ثم يجعل المشترك يظل فى شريحة أعلى من استهلاكه بسبب هذه المشكلة الفنية، موضحًا أن هذه المشكلة أيضًا تتسبب في الدخول في شريحة أعلى بالنسبة لمقابل خدمة العملاء، ما يجعل المستهلك يتحمل قيمة أعلى مقابل خدمة عملاء تصل إلى 40 جنيه فى بعض الأحيان.

وطوّرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخدمات المقدمة للمشتركين، وسهلت طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلفة، والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

طرق وآليات التواصل مع المشتركين

تم تفعيل خدمة الخط الساخن "121" منذ أغسطس 2016، والخدمة تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بجميع شركات التوزيع على جميع أنحاء الجمهورية، وتمّ تعهيد تلك الخدمة إلى إحدى الشركات المصرية المتخصصة في خدمة العملاء ومراكز الاتصال بهدف تقديم خدمة طبقًا للمعايير العالمية.

و يمكن الاستعانة بالأرقام التالية أيضًا حسب نوع الخدمة:

- بلاغات فنية: 2835989.

- شكاوى تجارية: 160509.

-إبلاغ القراءات: 146197.

- إبلاغ عن سرقات: 11697.

-إبلاغ عن أعمدة إنارة: 60841.

- استعلام عن متأخرات: 7021.

- حساب فاتورة: 359.

- استفسارات: 527935.