صور.. ساحة الهناجر تستعد لاستقبال احتفال "الإنتاج الثقافي" بنصر أكتوبر

يستعد مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، لاستقبال احتفال قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، بنصر أكتوبر المجيد، في الثامنة من مساء اليوم.

وتفقد المخرج خالد جلال، منذ قليل، اللمسات الأخيرة لاستعدادات المسرح بالاحتفال، يرافقه الشاعر عماد عبدالمحسن مدير عام إدارة النشاط الثقافى والفنى بالقطاع، وعيد عبدالسلام مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالقطاع، وأحمد خشبة مدير عام مكتب رئيس القطاع، وعدد من العاملين بالقطاع.

يقام الاحتفال تحت رعاية وبحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، بحضور عدد من الفنانين وقيادات وزارة الثقافة ورجال الصحافة والإعلام، مع تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد.

والاحتفال ضمن أجندة احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، ويتم تكريم عدد من أبطال ورموز القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب النصر، وكوكبة من الفنانين الذين شاركوا في أعمال فنية وطنية مميزة، كما سيتم الإعلان عن جوائز مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب فى موسمها الثالث، التى أقيمت في الفترة من 2 يونيو حتى 15 أغسطس الماضى، وبلغ عدد المشاركين 68 متسابقا و75 أغنية وطنية جديدة.

وكرم المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مركز الإبداع الفنى، الفنان أحمد حلمى، في مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية.

وأهدى خالد جلال، مخرج "سينما مصر" شهادة تقدير موقعة من كل أبطال العرض وتحمل عنوان "إلى من عاش ليبقى"، للفنان أحمد حلمى، عقب مشاهدته للعرض المسرحى "سينما مصر"، بحضور الإعلامى حازم شفيق رئيس قناة الحياة، ومهندس الديكور محمد الوكيل.

ووجَّه "حلمي" التحية والشكر لكل فناني العرض، وأعرب عن إعجابه الشديد بأدائهم المتميز، وقال إن العمل يدل أولا على الجهد الكبير للمخرج خالد جلال في اختيار وتدريب كوكبة من الشباب الموهوبين، سنراهم نجوما في المستقبل القريب.

"سينما مصر" هو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمسرح مركز الإبداع الفني، ويتناول أهم المشاهد السينمائية لأفلام تعد علامات في تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة في فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسى للمسرحية، ليؤكد أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعداؤها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذي لن يمحى أبدا.