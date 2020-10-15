إسكان الصحفيين تفتح باب الحجز في وحدات القاهرة الجديدة بـ10 آلاف للمتر

أعلنت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، فتح باب الحجز على وحدات "جنة مصر" بالقاهرة الجديدة بمنطقة الجامعات، تشطيب سوبر لوكس بأسبقية الحجز للصحفيين وأسرهم، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 18/10/2020 لعدد 288 وحدة سكنية، سعر المتر 10090 جنيه للمتر، بخلاف نسبة التميز.

ووفقا لبيان محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة الإسكان، تبدأ المساحات من 100 متر إلى 150 مترا، على أن تكون المعاملة المالية كما يلي:

1- سداد 20% من قيمة الوحدة، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و0.5% مجلس أمناء، وذلك خلال 15 يوم من تاريخ الإعلان في بنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس.

2- سداد 10% من قيمة الوحدة بعد 6 أشهر من تاريخ سداد مقدم الحجز.

3- سداد 10% من قيمة الوحدة بعد 6 أشهر عند الاستلام.

4- سداد الباقى وقدره 60% على أقساط ربع سنوية لمدة ثلاث سنوات بدون فوائد.

5- يلتزم الحاجز بتقديم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل الاستلام وسداد وديعة الصيانة المقررة لجهاز المدينة (القاهرة الجديدة).