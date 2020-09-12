حبس عصابة لسرقة السيارات في التجمع الخامس

قررت النيابة العامة حبس عصابة مكونة من 5 أفراد لسرقة السيارات في التجمع الخامس، وألقي القبض على المتهمين بعد آخر بلاغ تقدم به صاحب سيارة مسروقة.

وأفادت التحقيقات أن أفراد العصابة 4 أفراد، بالإضافة إلى صاحب مخزن شريك لهم في الجريمة.

وألقت أجهزة الأمن في القاهرة، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات.

تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابات المختصة التحقيق، فيما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة سيارة تابعة للشركة عمله حال توقفها أمام أحد العقارات بدائرة القسم.

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة (تاكسي أجرة)، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة أربعة أشخاص (مالك السيارة التاكسي – عاطلان – سائق) لثلاثة منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة واعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد تقطيعها إلى أجزاء والتصرف فيها بالبيع "قطع غيار".

وأرشد المتهمون عن صاحب مخزن "سيئ النية" له معلومات جنائية ومقيم بالقليوبية، أمكن ضبطه، وبمواجهته بأقوال المتهمين أيدها، وجرى بإرشاده ضبط 3 سيارات مقطعة أجزاء داخل المخزن ملكه.