تفاصيل ضبط ساقطتين في التجمع الخامس.. الليلة بـ1500 دولار

كشفت التحريات التي جرت بمعرفة الأجهزة الأمنية في واقعة ضبط فتاتين لممارستهما الرذيلة بمقابل مادي في منطقة التجمع الخامس، عن أن المتهمتين أنشأ صحفة على موقع "فيس بوك" لاستقطاب راغبي المتعة الحرام بمقابل 1599 دولار لليلة الواحدة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبطهما، وعثر بحوزتهما على مقاطع فيديو إباحية وصور عارية، لعرضها على راغبي المتعة الحرام، وقد قررت جهات التحقيق حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت ومكافحة الأعمال اللا أخلاقية والمنافية للآداب العامة.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود إحدى الصفحات الإلكترونية على أحد التطبيقات الإلكترونية تحوي على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي يبدي من خلالها المُعلن استعداده لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وتبين أنها إحدى السيدات (بدون عمل – مقيمة بمحافظة السويس - لها معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبصحبتها فتاة أخرى (بدون عمل – مقيمة بمحافظة القاهرة- لها معلومات جنائية)، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، وبحوزتهما (5 هواتف محمولة)، أحدها خاص بالمتهمة الأولى يحوي الرسائل والمحادثات التي تدل على صحة التحريات، ومبلغ مالي.

وبمواجهتهما أقرت المتهمة الأولى بقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب وتسهيل واستغلال الثانية في ذات الأعمال عبر شبكة الإنترنت، مقابل مبلغ مالي قدره (1500 دولار أمريكي)، وأضافت بأنها أنشأت الصفحة المُشار إليها لذات الغرض، وبمناقشة المتهمة الثانية أكدت ما جاء بأقوال المتهمة الأولى.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.