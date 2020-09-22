أشرف عبدالباقي عن بداياته: مثلت وأنا طالب بأولى ثانوي في مسرح المدرسة

أكد الفنان أشرف عبدالباقي أنه كان يحب المسرح منذ طفولته وشاهد جميع المسرحيات الكوميدية الشهيرة، مشيرًا إلى أنه كان يشاهد هذه المسرحيات ثم يذهب للمنزل ويتصور نفسه أنه هو البطل.

وقال عبدالباقي خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه ولد في حي حدائق القبة وكان من المتفوقين في المرحلة الإعدادية ورفض دخول مدرسة الطبري بمصر الجديدة والتي كانت مخصصة للمتفوقين في هذا الوقت، لافتًا إلى أنه اختار مدرسة النقراشي نظرًا لأن فيها مسرح كبير يسع لـ1000 متفرج.

وأشار إلى أنه كان يمثل على المسرح منذ الصف الأول الثانوي وكان يعمل في إجازته، لافتًا إلى أنه عمل مع أحزاب "الوطني والعمل والتجمع" من أجل المشاركة في المسرحيات التي تقدمها الأحزاب، مشددًا على أنه لم لكن له أي انتماء حزبي.

تذكر عبدالباقي أول دور في مسرحية تاريخية قدمها، مشيرًا إلى أنها كانت مسرحية "مأساة الحلاج" التي كتبها صلاح عبدالصبور وحصل على جائزة على تأديته دور "الحلاج" في المسرحية مؤكدًا أنه كان يتحدث اللغة العربية الفصحى طوال المسرحية.