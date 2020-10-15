مدير عمليات تكافل وكرامة عن "100 جنيه للمسنين": لفتة إنسانية من الرئيس

قال ياسر عبدالسلام، مدير العمليات الميدانية لبرنامج تكافل وكرامة في وزارة التضامن الاجتماعي، إن صرف منحة الـ100 جنيه للمستحقين لمن يزيد عمرهم عن 65 عامًا، وذلك حتى 15 نوفمبر المقبل، ضمن البرنامج جاء بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن.

وأضاف "عبدالسلام"، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، الخميس، أن البرنامج يشمل أكثر من 1.2 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية، إذ جرى تخصيص هذه المنحة في اليوم العالمي للمسنين، على أن يكون الصرف متاحا بداية من هذا اليوم حتى منتصف نوفمبر المقبل، من أي مكتب بريد قريب من المستفيدين.

وتابع: "هذه المنحة جاءت لتقدير تقديرا للمسنين على مستوى الجمهورية، وأنهم تحت نظر واهتمام الدولة، وهي لفتة إنسانية من الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزيرة التضامن الاجتماعي".

وأعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، زيادة الدعم لبرنامج المساعدات "كرامة" بنحو 100 جنيه في شهر أكتوبر، وفيما يلي ترصد "الوطن" التفاصيل الكاملة لصرف المنحة من الوزارة.

1- قيمة المنحة 100 جنيه فقط لا غير.

2- تصرف اليوم الخميس.

3- يستفيد منها نحو 409 آلاف مواطن.

4- مخصصة لمن يزيد عمرهم عن 65 عاما.

5- تصرف لمستفيدي "كرامة" والضمان الاجتماعي فقط.

6- الحاصل على المنحة سيحصل على 550 جنيها بدلا من 450 جنيه.

7- تصرف لمدة شهر واحد فقط، وهو شهر أكتوبر الجاري.

8- التكلفة الإجمالية لصرف المنحة 48 مليون جنيه.

9- جاء قرار صرف المنحة في إطار اليوم العالمي للمسنين.

10- عدد المسنين الذين تمَّ إدراجهم في برنامج "كرامة" منذ يناير 2020 حتى الآن بلغ 146 ألفا و377 مسنًا .

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن القيادة السياسية تهدف لدعم كبار السن بكل السبل ولا تدخر جهدا في تلبية جميع احتياجاتهم، حيث تحصل هذه الفئة على جميع أشكال الدعم، التي تشمل التأمين الصحي والتموين والدعم النقدي.

وأشارت إلى الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، وخصوصا فئة الكبار بلا مأوى، موضحة أن الوزارة تنفذ برنامجًا لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى في 13 محافظة هي الأكثر كثافة.

18 جمعية أهلية نشطة تقدم خدمات للكبار بلا مأوىوأضافت القباج، أنَّ وزارة المالية أتاحت 113.5 مليون جنيه بتوجيهات رئاسية من أجل فئة الكبار بلا مأوى، وتطوير7 مؤسسات لرعاية الكبار بلا مأوى وتنفذ خطة تأهيلية لتلك الفئة، مشددةعلى أهمية تعزيز التعاون مع المجتمع الأهلي في هذا الملف، مشيرة إلى أن الوزارة لديها 18 جمعية أهلية نشطة تقدم خدمات للكبار بلا مأوى.