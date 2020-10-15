مدير تصنيع أقمار صناعية بـOHB: "مشرف رسالتي قال لي مش هيقبلوك عشان مصري"

كشف المهندس محمود الصرفي، مدير تصنيع أقمار صناعية في شركة OHB الألمانية، كواليس حصوله على وظيفته، منذ 8 سنوات ونصف، لافتًا إلى أن آخر تحدٍ خاضه عندما كان في فرنسا يحضر لشهادة الماجستير، وكان يريد اقتناص فرصة تدريب لإتمام الحصول على الشهادة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "سألت الزملاء وكانوا يريدون الالتحاق بها، لم أكن أعلم عنها أي شيء، وصممت على أن ألتحق للحصول على التدريب منها، وسألت المشرف عن رسالتي، فلم يشجعني وقال لي إنهم لن يقبلوني، لأني مصري كما أنهم ينفذون مشروعا يحمل اسم جاليليو وبالتالي سيكون من الصعب عليّ الالتحاق بها".

وتابع أنه وعده بأن يعثر له على شركة لكي يحصل على التدريب فيها، لكنه رفض وأصر على أن يحصل على فرصة تدريب في شركة OHB: "قال لي مش موافق ومش هقدم لك في شركة تانية ولو جالك حاجة بعد كده مش هدورلك عليها، فأنا أصريت على موقفي".

وواصل: "قال لي هقدم لك في OHB بس لو ماجلكش التدريب هناك هتقعد هنا في الكلية، وبعد شهرين لقيته جاي يبارك لي، وقال لي مبروك يا محمود أخدوك في الشركة وفي مشروع جاليليو".