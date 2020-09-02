الأقمار الصناعية ترصد 1266 مخالفة بناء في قنا

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعًا بالقيادات التنفيذية للمحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والأستاذ كمال شلبي سكرتير عام المحافظة والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد بالمحافظة واللواء محمد مصطفى، رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد، بالإضافة إلى عدد من مديري المديريات والسادة رؤساء الوحدات المحلية ومديري العموم بالديوان العام.

تناول الاجتماع عددًا من الملفات كان في مقدمتها ملفي التعديات والتصالح علي مخالفات البناء، حيث أكد الداودي ضرورة تقدم المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء بطلباتهم الي الوحدات المحلية التابعة لهم ودفع مبالغ جدية التصالح لتقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك مد لفترة التصالح والمدى الزمني هو 30 سبتمبر 2020 وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها، مؤكًدا أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات تصالح على المخالفات الخاصة بهم وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتسهيل إجراءات تسلم كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، بعد سداد رسوم الفحص وجدية التصالح المقررة، وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.

كما تابع المحافظ خلال الاجتماع موقف معاينات وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام والوحدات التابعة لها والتي رصدت 1266 متغيرًا مكانيًا بمراكز المحافظة التسعة عن طريق الأقمار الصناعية، مؤكدًا علي ضرورة معاينتها والتحقق من قانونية تلك المتغيرات من عدمه لجميع تلك الحالات على أرض الواقع، مطالبًا رؤساء الوحدات المحلية بعمل تقارير دورية يوضح بها عدد المحاضر التي تم رصدها من قبل هيئة المساحة العسكرية وما تم معاينته على أرض الواقع ، كما أوصي بضرورة توفير عدد كافٍ من الموظفين للعمل بالمنظومة بجميع مكاتبها بمختلف مدن المحافظة، لافتًا إلى أن المنظومة ساعدت في نشر وترسيخ قناعة عامة وحقيقية لدى المواطنين بأن الدولة قادرة على رصد كافة مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل معها.

وأضاف المحافظ خلال الاجتماع أنه تم الانتهاء من تحديد الأماكن الخالية المزمع إقامة اكشاك تجارية بها داخل الشوارع الرئيسية والجانبية بمختلف مدن المحافظة مضيفا انه تم مخاطبة القائمين علي صندوق تحيا مصر لتنفيذ هذا المشروع لكي يُساهم في تنشيط الحركة التجارية داخل المحافظة، فضلًا عن دوره في توفير فرص عمل مناسبة للشباب من أبناء المحافظة وذلك علي غرار مشروع شارع 30/6 بالقاهرة والذي يهدف إلى دعم ريادة الأعمال عبر تأسيس تجمعات حضارية مقننة تضم تجمعًا لوحدات ثابتة ومتنقلة تقدم الأغذية والمشروبات والحِرف اليدوية والتراثية، كما وجه المحافظ بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لبحث إمكانية تمويل المشروعات الشبابية التي سيتم اقامتها.

وطالب محافظ الاقليم خلال اللقاء رؤساء الوحدات المحلية بالبدء في رصف وتركيب البلدورات بالشوارع الرئيسية والميادين العامة فور الانتهاء من اعمال المرافق التي يجري تنفيذها بتلك الشوارع وكذا دهان أعمدة الإنارة والتشجير لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري علي شوارع المحافظة ، منوهًا بأنه سيتم البدء بتطوير كورنيش النيل بمدينة قنا خلال الفترة القادمة بشكل سوف يرضي الذوق العام القنائي وتجعله مقصدًا لكثير من أبنائها سواء من داخل مدينة قنا أو مدن المحافظة الأخرى .