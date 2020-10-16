التعليم تحذر أولياء الأمور: "لو ابنك درجة حرارته 38 ما تودهوش المدرسة"

أنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع استعداداتها النهائية لبدء العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ خلال الساعات القليلة المقبلة، وسط إجراءات صارمة بالمدارس والإدارات التعليمية بمختلف محافظات مصر، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور، بعدم إرسال التلميذ إلى المدرسة في حالة ارتفاع درجة حرارته إلى 38 درجة فأكثر أو ظهور أعراض مرضية أخرى لدى الطفل، والتواصل مع إدارة المدرسة لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.

وأكدت الوزارة على أهمية أن يتأكد ولى الأمر من ارتداء التلميذ للكمامة بشكل صحيح، أو قناع الوجه، مع توعية التلميذ بضرورة تناول الطعام والشراب الخاص به، وعدم تناول أطعمة من الباعة الجائلين.

وشددت الوزارة، في منشور تم إرساله لجميع مديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، بضرورة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، ومنها غسيل اليدين بالماء والصابون جيداً قبل الخروج من المنزل لمدة لا تقل عن 20 ثانية، أو فركها بالكحول تركيز 70%، وتعقيم الفصول وفناء المدرسة، وتطهير دورات المياه بصورة دورية، وألزام جميع أعضاء هيئة التدريس بمختلف المدارس بارتداء الكمامات الطبية داخل الفصول الدراسية، للوقاية من كورونا.

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني، إن الوزارة استعدت تماماً لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أنه تم تعقيم جميع المدارس بمختلف محافظات الجمهورية، إضافة إلى توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير بالمدارس، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

نائب الوزير للتعليم الفني: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة اليوم الدراسي والوضع الصحي بالمدارس

وأكد "مجاهد"، في تصريحات لـ "الوطن"، أن الوزارة شكلت غرفة عمليات بديوان عام الوزارة متصلة بجميع غرف العمليات المركزية بالمديريات التعليمية بمختلف محافظات مصر، لمتابعة سير اليوم الدراسي والوضع الصحى بالمدارس، لوضع السيناريوهات البديلة حال حدوث أى معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي بالمدارس.