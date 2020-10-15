المترو: لا تمديد لساعات العمل تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد

أنهت شركة مترو الأنفاق استعداداتها النهائية لبدء العام الدراسي الجديد، المنتظر أن يبدأ في 17 أكتوبر الحالي، من حيث صيانة وتجهيز القطارات وزيادة منافذ بيع التذاكر، وتجهيز قطارات إضافية للدفع بها وقت الذروة الصباحية والمسائية، لمنع زحام المواطنين على أرصفة المحطات، إضافة إلى عدم تمديد ساعات العمل بالخطوط الثلاثة للمترو، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن الشركة جاهزة تماما لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن جميع القطارات العاملة على الخطوط الثلاثة للمترو، خضعت لصيانات عاجلة، إضافة إلى تشكيل منافذ بيع تذاكر متنقلة بالمحطات لمنع حدوث زحام أمام شبابيك التذاكر، موضحًا أن المهندس على الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، شدد على ضرورة عدم خروج أى قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية قبل التشغيل، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب.

متحدث مترو الأنفاق: لا توجد أي قرارات بتعديل ساعات العمل مع بدء الدراسة

وقال عبدالهادي لـ"الوطن"، إنه لا يوجد أي قرار بتعديل ساعات العمل تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، مشيراً إلي أنه جرى إعداد جداول التشغيل الخاصة بمترو الأنفاق ليبدأ التشغيل اليومي من الساعة 5.15 صباحًا من المحطات الابتدائية على أن يكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 23.15 مساءً، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 23.30 مساءً، ويكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 23.35 مساءً كما سيكون مواعيد قيام آخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 23.15 مساءً ومن العتبة 23.45 مساءً.

متحدث مترو الأنفاق: حركة القطارات منتظمة بالخطوط الثلاثة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل

وأشار عبدالهادي، إلى أنَّ حركة مسير القطارات تسير بصورة منتظمة منذ صباح اليوم، ولا يوجد ما يعوق حركة التشغيل، موضحاً أنَّ جميع القطارات العاملة تخضع لصيانات دورية، للحفاظ على مسير القطارات، مؤكداً أنَّ هناك فرق صيانة موزعة على جميع أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال الطارئة، للعمل على إصلاحها سريعا.

وترصد "الوطن"، مواعيد قيام آخر رحلات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة وهي كالتالي:

أولا: الخط الأول للمترو "المرج الجديدة - حلوان"

1- قيام أول قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 5.15 صباحًا.

2- قيام أول قطار من محطة حلوان الساعة 5.15 صباحًا.

3- قيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 11.30 مساء.

4- قيام آخر قطار من محطة حلوان الساعة 11.20 مساءً.

ثانيًا: الخط الثاني للمترو "شبرا الخيمة - المنيب"

1- قيام أول قطار من محطة شبرا الخيمة الساعة 5.15 صباحًا.

2- قيام أول قطار من محطة المنيب الساعة 5.15 صباحًا.

3- قيام آخر قطار من محطة شبرا الخيمة الساعة 11.35 مساءً.

4- قيام آخر قطار من محطة المنيب الساعة 11.35 مساءً.

ثالثا: الخط الثالث للمترو "نادي الشمس - عدلي منصور"

1- قيام أول قطار من محطة نادي الشمس الساعة 5.15 صباحًا.

2- قيام أول قطار من محطة عدلى منصور الساعة 5.15 صباحًا.

3- قيام آخر قطار من محطة نادي الشمس الساعة 11.15 مساء.

4- قيام آخر قطار من محطة عدلى منصور الساعة 11.20 مساء.