طلاب جامعات عن جداول العام الدراسي الجديد: مضغوط بس مناسب للوضع

رحب عدد من طلاب الجامعات بجداول العام الدراسي الجديد، الذى يبدأ بعد عدة أيام، إذ قامت كل كلية بالإعلان عن جدول الفرق الدراسية بالأقسام المختلفة، من خلال الصفحة الرسمية بموقع "فيس بوك"، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر ألا تزيد عدد أيام الدراسة خلال الأسبوع عن 3 أيام، وسيتم تقسيم الدفعة الواحدة على مجموعتين، لتحقيق التباعد الاجتماعي داخل المدرجات، وإتاحة فرصة أكبر للنقاش والحوار بين الطلاب والدكاترة.

"الجدول السنة دي أحسن كتير، لإن هننزل 6 أيام بس فى الشهر".. بهذه الكلمات بدأت فرحة محمد، 21 عامًا، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية، جامعة حلوان، من سكان منطقة مدينة نصر، حديثها عن جدول العام الدراسى الجديد، الذى اختلف كثيرًا مقارنة بالعام الماضى، فتقول: "الدفعة اتقسمت مجموعتين (أ) و(ب)، وكل مجموعة هتنزل أسبوع".

وأضافت أن هذا التقسيم سيقلل من عدد الطلاب داخل المدرج، ما يتيح فرصة أكبر للمناقشة والحوار بين الطلاب والأساتذة.

يبدأ اليوم الدراسى عند "فرحة" فى الثامنة صباحًا، وينتهي الثالثة عصرًا، وفقًا لعدد المحاضرات خلال اليوم الواحد: "اليوم هيكون فيه محاضرتين أو تلاتة، وده كان بيحصل في جداول السنين إللى فاتت".

كل مجموعة ستحضر أسبوعين خلال الشهر، بمعنى 6 أيام فى الشهر، بحسب "فرحة": "6 أيام فى الشهر مش كتير، وهيكون عندنا فرصة أكبر للمذاكرة".

6 مواد هي عدد المواد التى ستدرسهم "فرحة" خلال السنة النهائية لها بالكلية: "السنة إللى فاتت كنت بدرس 9 مواد".

"الجدول مناسب للجميع، لإنه هيوفر وقت وجهد كبير للطلبة".. هكذا أنهت "فرحة" حديثها.

من جانبه يقول أحمد حسن، 21 عامًا، طالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة، جامعة حلوان، وأحد سكان منطقة فيصل، إنه علم بجدوله الدراسي بالكلية من زملائه، إذ يتضمن نزوله 3 أيام خلال الأسبوع، منذ الحادية عشر صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا، بحسب عدد المحاضرات خلال اليوم الواحد: "مش عارف الجدول كده هيأثر على كمية المنهج ولا لأ، بس احنا محتاجين حد يوضح لنا إيه إللي هيحصل".

حسن: مش عارف الجدول هيأثر على كمية المنهج ولا لأ

وأضاف أنه يخشى أن يؤثر انتشار فيروس كورونا على العام الدراسي الجديد، كما حدث بالفصل الدراسي الثاني، ولا يتم تفعيل الجدول، ويتم الاعتماد على الدراسة "أون لاين"، قائلًا: "الجدول حلو هيكون ضغط شوية في الشرح، عشان الدكاترة تلحق تخلص المنهج".

سيذهب نصف الدفعة ثلاثة أيام، والنصف الآخر 3 أيام، وفقًا لـ"حسن": "هنتقسم على الأيام، عشان العدد ما يكونش كبير داخل الجامعة".

لم يختلف الوضع كثيرًا عند سلمى محمد، 21 عامًا، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة عين شمس، من سكان منطقة حدائق القبة، التى عرفت جدول الدراسة من خلال الصفحة الرئيسية للكلية على موقع "فيس بوك"، ووجدت أنها ستذهب إلى الكلية 3 أيام، منذ الواحدة ظهرًا حتى السادسة مساءً، فتقول: "الجدول بالنسبة لى أحسن من السنين اللي فاتت، لإني كنت بنزل 5 أيام من الصبح لآخر النهار".

مضيفة أنها ستحاول بقدر الإمكان الالتزام بحضور المحاضرات، بعكس السنوات الماضية، التى كانت تتكاسل عن الذهاب بسبب مواعيد المحاضرات المتباعدة: "كان بيبقى عندي محاضرة الساعة 10 وبعدها محاضرة الساعة 4، كان اليوم بيخلص".

وأشارت "سلمى" إلى تسبب فيروس كورونا فى تغيير ملامح العام الدراسي الجديد، ولكنه للأفضل بالنسبة لها.