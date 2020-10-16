زوجة ابن محمود ياسين: 20 سنة كان لي أب وعمره ما سمعني غير الكلمة الحلوة

نعت الإعلامية آيات أباظة زوجة السيناريست عمرو محمود ياسين، الفنان محمود ياسين، الذي وافته المنية صباح أول أمس.

وكتبت آيات أباظة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "رحل أبويا وسندي وظهري.. واعتبرت حمايا محمود ياسين أبويا التاني.. 20 سنة مسمعتش منه غير الكلمة الحلوة والدلع.. كل الناس الحلوة بتمشي.. سلم لي على أبويا يا حبيبي يا صوت مصر".

وتستقبل أسرة الفنان محمود ياسين، العزاء في الفقيد، اليوم الجمعة، في ساحة كومباوند رويال سيتى بالشيخ زايد، عقب صلاة المغرب.

ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أول أمس، الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عامًا، بعد أن أثرى الحياة الفنية بمئات الأعمال السينمائية والدرامية المهمة.

وأصيب الفنان حسين فهمي، والفنانة بشرى، بحالة انهيار شديدة، خلال تشييع جثمان الفنان محمود ياسين، التي خرجت أمس الخميس من مسجد الشرطة من مدينة السادس من أكتوبر.

محمود ياسين مواليد عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964، والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام.

وبزغ نجم محمود ياسين فنيًا في فترة السبعينيات من القرن الماضي، ومن أهم أعماله السينمائية في تلك الفترة أفلام "الخيط الرفيع"، و"حكاية بنت اسمها مرمر"، و"حب وكبرياء"، و"الرصاصة لا تزال في جيبي".

وفي حقبة تسعينيات القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة، ازدادت أعماله الدرامية بشكل كبير، وإن كان لم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله التلفزيونية "أبو حنيفة النعمان"، و"ضد التيار"، و"سوق العصر"، و"العصيان".

وتزوج محمود ياسين من الفنانة شهيرة، وأنجب منها الفنانة رانيا محمود ياسين، والسيناريست عمرو محمود ياسين.