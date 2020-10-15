تراجع طفيف في أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم وعيار 24 بـ945 جنيها

تراجعت أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 15 أكتوبر، بمحال الصاغة، تراجعًا طفيفًا، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المالية 827 جنيهًا.

وشهدت أسعار الذهب تذبذبًا في الأسعار بين الارتفاع والانخفاض خلال الشهور الماضية، متأثرة بتراجع الاقتصاد العالمي الذي خلفته جائحة فيروس كورونا المستجد.

وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب المختلفة، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها على مدار الساعة.

أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب بنهاية تعاملات، اليوم الخميس، بمقدار جنيهين، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 943 و 945 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 825 و827 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فتراوح بين 707 و709 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و616 جنيهًا.