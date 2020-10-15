طبيب: موجة كورونا الثانية لم تبدأ.. وتظهر مع انخفاض منحنى الإصابات عالميا

يقلق الحديث عن الموجة الثانية من فيروس كورونا الكثير حول العالم في ظل الارتفاع الكبير للإصابات بفيروس كورونا، حتى أعلن المدير الإقليمي لشؤون أحوال الطوارئ في منظمة الصحة العالمية دوريت نيتسان، العالم لم يشهد أية موجة ثانية للوباء، وإن هناك بلدانا تشهد ارتفاعا لعدد المرضى المصابين بالفيروس التاجي.

وتابعت نيتسان في مؤتمر"الوباء 2020 العالمي، التحديات والحلول والآثار"، أن الكثير لا يدرك أن فيروس كورونا هو عدوى خطيرة جدا وأن شكله الخطير والمؤلم قد أصاب 5% من سكان العالم ويهدد حياتهم .

الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، أوضح أن العالم أجمع لم يدخل المرحلة الثانية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن بعض الدول التي تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات لا يعني وصولها للمرحلة الثانية.

وأضاف عز العرب لـ"الوطن"، أن تحديد المرحلة الثانية من المرض، يكون بالاعتماد على منحنى الوباء العالمي، موضحا أن أحد أبرز علامات المرحلة الثانية تكون انخفاض شديد في منحنى الإصابات، وهو ما لم يحدث.

وأكد استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، أن ما يحدث في العالم من ارتفاع مؤشرات الإصابات هو موجات ارتدادية في الموجة الأولي، لافتا أنه من المعتاد أن تشهد ارتفاعا وانخفاضا في ذات المرحلة.

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت في بيان صادر عنها مساء أمس، عن خروج 79 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97920 حالة حتى امس الأربعاء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 6 حالات جديدة.