مدحت صالح بعد غنائه مع شاكوش وكمال لـ"الوطن": صوتهما جيد

أعرب الفنان مدحت صالح عن سعادته بالنجاحات التي حققها بأغانيه الوطنية التي قدمها خلال شهر أكتوبر.

وعن أغنية "مصر حكاية"، قال "صالح" لـ"الوطن"، إنها أغنية جيدة وسعيد بالمطربين المشاركين بها.

وتطرق "صالح" للغناء مع حسن شاكوش وعمر كمال فقال إن صوتهما جيد، ولا مانع من تكرار التجربة.

وأضاف "صالح" أنه ضد منع مطربي المهرجانات، ولكن مع تقديم محتوى جيد بهؤلاء الشباب يصلح أن يكون فنًا ذا قيمة.

وطرح الفنان مدحت صالح الشهر الماضي أغنية وطنية جديدة تحمل اسم "قول يا مصري قول الله يحميها"، واستعرض فيديو كليب الأغنية المشروعات القومية والإنجازات التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما تطرقت الأغنية للشعب المصري وأصالته ووحدته.

يذكر أن مدحت صالح انتهى من تسجيل تتر مسلسل "الوجه الآخر" بطولة الفنان ماجد المصري، وإخراج سميح النقاش، ومن تأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج شركة سينرجي.

وشارك عدد من الفنانين المصريين والعرب، في أوبريت وطني جديد، يحمل اسم "حكاية مصر"، ومن المُقرر عرضه عبر عدد من القنوات الفضائية، اعتبارًا من اليوم الجمعة، بمناسبة انتصارات شهر أكتوبر.

ويضم الأوبريت عددًا من الفنانين، وهم: "وائل جسار، وهشام عباس، ومدحت صالح، ومحمد فؤاد، ودياب، وأمينة، ومي سليم وياسمين علي، وعمر كمال وحسن شاكوش"، وعلى جانب آخر كان كرّم مهرجان الأوسكار الليبي، الذي تستضيفه دولة تونس، في دورته الثالثة، مغني المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، كأفضل مطربين 2020 بأغنية "بنت الجيران".

وعلق "شاكوش" على التكريم قائلا: "الحمد لله لكل مجتهد نصيب، شكرًا لجمهوري العظيم اللي سبب كبير في نجاحي، ألف شكر وحمد ليك يا رب، جائزة أوسكار ليبيا في تونس، شكرا لكل أهل ليبيا على التكريم الجميل دا، وشكرا لأهل تونس على استقبالكم الجميل".

ويترأس مهرجان "أوسكار العرب" الليبي، في دورته الثالثة، مهند الغزاوي، حيث انطلقت فكرة هذا المهرجان من طرابلس لتكريم المبدعين في مختلف المجالات بهدف الترويج لصورة ليبيا من خلال تونس.