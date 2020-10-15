إيطاليا تسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا اليومية

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم، تسجيلها 8804 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل ارتفاعا قياسيا لعدد الحالات على أساس يومي في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، بواقع 8804 حالات، مقابل 7332 في بيانات أمس الأربعاء، لتصل إلى مستوى 381602، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ويعتبر هذا الارتفاع اليومي الأكبر منذ بدء التفشي في البلاد، لكن بيانات اليوم أشارت إلى أن هذه الحصيلة للإصابات المسجلة ناجمة كذلك عن إجراء عدد قياسي للفحوص لرصد المرض والذي تجاوز 126 ألفا.

كما رصدت وزارة الصحة 83 وفاة جديدة جراء الفيروس خلال اليوم الماضي، مقارنة مع 43 في إحصائية الأربعاء، ليصل عدد ضحايا الجائحة في إيطاليا إلى 36372 متوفيا، ما يمثل ثاني أكبر حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا.

وعلى الرغم من ارتفاع عدد الحالات في إيطاليا خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن مؤشرات فيروس كورونا هناك أقل بشكل ملموس من نظيراتها في دول أوروبية كبيرة أخرى مثل فرنسا وبريطانيا وإسبانيا.

استبعد رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي ، احتمالية أن تفرض حكومته إغلاقًا وطنيًا جديدًا لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وضربت الموجة الثانية من فيروس كورونا، القارة الأوروبية بشراسة، في الوقت الذي لم تتعافى فيه دول العالم من آثار الموجة الأولى، وتحاول دول القارة محاصرة الفيروس قبل أن يتفشى بصورة أسرع تعجز معها حلول السيطرة عليه ليبدأ فصل جديد من نزيف الأرواح والاقتصاد.

وقال كونتي، في تصريحات صحفية أوردتها وكالة "أنسا" الإيطالية للأنباء، "استبعد عمليات الإغلاق وأقول ذلك عقب إمعان النظر في الأمر على النحو الطبيعي".

وأضاف "إذا استمر منحنى العدوى في الارتفاع، فسيكون من الممكن النظر في عمليات إغلاق تقتصر على مناطق محددة".

كما صرح كونتي بأن حكومته ستسعى إلى التوقيع على مرسوم مساء اليوم لتطبيق توصية اللجنة العلمية الفنية المعنية بفيروس كورونا بشأن خفض فترة الحجر الصحي لفيروس كورونا من 14 إلى 10 أيام واتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى مكافحة العدوى.