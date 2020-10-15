افتتاح 44 مسجدا في 11 محافظة غدا.. وخطبة الجمعة عن "الحياء"

تفتتح وزارة الأوقاف، غدًا الجمعة، 44 مسجدًا في 11 محافظة، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 383 مسجدًا حتى الآن.

ويفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، 5 مساجد بالمحافظة، فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله وعمارتها، ومشاركة لأبناء محافظة السويس الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة السويس.

وأعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "الحياء من الله، ومن الخلق، ومن النفس، شيمة الكرام، وفطرة إنسانية سوية"، مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مشددة على الوزارة بالالتزام بإجراءات التباعد والإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة.

وتفتتح مديرية أوقاف الإسكندرية مسجدين، ومديريتا أوقاف أسوان والمنوفية 5 مساجد في كل منهما، والجيزة 7 مساجد، والدقهلية 6 مساجد، وأسيوط 7 مساجد، والقليوبية وبني سويف مسجدًا واحدًا في كل منهما، وأوقاف قنا 3 مساجد، وأوقاف شمال سيناء مسجدين.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف اليوم إلى محافظات (المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – أسوان – القليوبية) بواقع 4 أطنان لمحافظة أسوان، و3 أطنان لكل من محافظات (المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – القليوبية)، وذلك للأسبوع العاشر على التوالي.

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة عدة أمور، أهمها التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع الفئات التي ستُوزع عليهم الأضاحي، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم، وعلى عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.