"الأوقاف" تخاطب العالم بـ21 لغة عبر صفحات التواصل الاجتماعي

أعلنت وزارة الأوقاف أن عدد اللغات والصفحات التي تنشر بها إصدارتها الفكرية بلغت 21 صفحة تنطق بـ21 لغة، مشيرة إلى أنه جارٍ إنشاء صفحتين جديدتين إحداهما بلغة البشتو والأخرى باللغة البرتغالية، وذلك في إطار الدور الريادي المصري لنشر الفكر الوسطي المستنير، وكذلك جهود الوزارة في حركة التأليف والترجمة والنشر.

وأضاف بيان الوزارة، أن الصفحات تُنشر بلغات العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية والإسبانية والإيطالية واليونانية، وكذلك السواحيلية والتركية والصينية والفارسية واللغة الأوردية والإندونيسية والألبانية والصومالية والأمهرية ولغة الماندنكو (البمبرا)، إضافة إلى لغات الهوسا والعبرية والكورية.

وأعلنت الوزارة عن إطلاق حملتها الدعوية العالمية الثالثة للعام الثالث على التوالي طوال شهر ربيع الأول تحت عنوان "نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم) الهدي والسيرة والمسيرة”، من خلال الصالونات الثقافية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وجميع المديريات الإقليمية، والمنتديات العلمية، والندوات والمحاضرات بأكاديمية الأوقاف الدولية، والأئمة الموفدين إلى مختلف دول العالم، وكذلك شركاء المؤسسات الدينية والثقافية بمختلف دول العالم، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت عن إقامة مسابقتها الثقافية الكبرى بالتعاون مع جريدة الجمهورية "نبي الرحمة" بمناسبة المولد النبوي الشريف، في إطار ما تقوم به وزارة الأوقاف من نشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وأوضحت الوزارة أن شروط المسابقة هي أن يتقدم المتسابق إلى مديرية الأوقاف التابع لها بطلبه موضحًا فيه الاسم رباعيًا، وتاريخ الميلاد، والعنوان بالتفصيل، والرقم القومي، ورقم الهاتف، ويرفق المتسابق بطلبه صورة من تحقيق الشخصية مع كوبونات المسابقة المنشورة بالصحيفة على مدار شهر ربيع الأول، وأكدت أن المسابقة مفتوحة للأئمة وللعاملين بالأوقاف وغير العاملين بها.

وأكدت الوزارة أنها خصصت عشرين ألف جنيه جوائز للمسابقة، بواقع خمسة آلاف جنيه للفائز الأول، وأربعة آلاف جنيه للفائز الثاني، وثلاثة آلاف جنيه للفائز الثالث، وألفا جنيه للفائز الرابع، واشتراك لمدة عام من جريدة الجمهورية، وشهادة تقدير، ومجموعة كتب لهؤلاء الأربعة، وست جوائز تشجيعية قيمة كل منها ألف جنيه وشهادة تقدير للفائزين من الخامس إلى العاشر.