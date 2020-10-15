مرشح بالقائمة الوطنية: المرشحون انتهوا من عرض برامجهم الانتخابية

قال الدكتور نافع عبدالهادي، المرشح بالقائمة الوطنية من أجل مصر، إن كل الأحزاب والمستقلين، عرضوا البرامج الانتخابية الخاصة بهم، وسيبدأ الصمت الانتخابي قريبا، بعدما عرض كل المرشحين برنامجه الانتخابي.

وأضاف "عبدالهادي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أن قرار التعيين بمجلس الشيوخ، قرار معبر لكل الأطياف السياسية، وفئات المجتمع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن هناك تنوع رائع بالنظر في القائمة، التي تضم شخصيات قانونية واقتصادية وصحفية وإعلامية، وممثلين للأزهر والكنيسة، بخلاف الشخصيات البرلمانية السابقة والشخصيات العامة، مشيرا إلى أن ذلك يعد إثرا للحياة النيابية المصرية، وسيكون مجلس الشيوخ هو مجلس حكماء وخبراء كما هو منوط به، والقيادة السياسية لديها إيمان كامل لأهمية الدور الذي يلعبه الإعلام المصري، ولذا تم تعيين عدد كبير من كبار الصحفيين والإعلاميين.

وأكد أن نظام القائمة، يقضي على رأس المال السياسي، كما يقضي على التلاعبي في الأصوات، كما كان يحدث في انتخابات ما قبل ثورة 25 يناير 2011.

يغلق باب الدعاية الانتخابية في محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي تضم 14 محافظة، في 18 أكتوبر الحالي، فيما تبدأ لمرشحي المرحلة الثانية في 19 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل.

وينطلق الاقتراع في انتخابات مجلس النواب بالخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر الحالي، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن نتيجة المرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وتجري جولة الإعادة في المرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والأثنين 21، و22، و23 نوفمبر 2020، على أن تجرى داخل مصر أيام الإثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر المقبل.

وتجري المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة 4، و5، و6 نوفمبر 2020، وعلى أن تجري داخل مصر 7، و8 نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبرالمقبل.

وتضم محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب: الجيزة والفيوم وبني سويف وامنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.