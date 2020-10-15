روتانا تطرح البوستر الرسمي لألبوم تامر حسني الجديد "خليك فولاذي"

طرحت شركة روتانا للصوتيات البوستر الرسمي لألبوم الفنان تامر حسني الجديد "خليك فولاذي"، الذي من المنتظر صدوره خلال الفترة المقبلة.

وكان الفنان تامر حسني، أعلن اليوم عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، طرح أغنية "مبطلناش إحساس"، من ألبومه الجديد خليك فولاذي الليلة، وتأتي الأغنية من كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد حمزة، وتوزيع موسيقي أمين نبيل، وميكساج هاني محروس، وماستر جلال حمداوي، وإدارة إنتاج هاني صليب، والأغنية إنتاج فني TH production هاني زهران.

يذكر أنه في يوم الاثنين الماضي، كانت روّجت شركة "روتانا" للصوتيات، للألبوم الجديد للفنان تامر حسني "خليك فولاذي"، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وكانت نشرت الشركة البوستر الأول للألبوم لتشوق الجمهور باقتراب موعد الطرح، عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، وظهر الفنان تامر حسني في البوستر الدعائي للألبوم وهو يقف بظهره في حفل وسط جمهوره، وعلقت "روتانا" على البوستر قائلًة: "جاهزيين.. قريبًا".

وعلى جانب آخر، كان سجل المطرب تامر حسني 3 أغنيات من فيلمه الجديد "مش أنا"، الذي أنهى تصويره مؤخرًا، وفيلم "مش أنا" من بطولة تامر حسني، ويشاركه بطولته حلا شيحة وماجد الكدواني وسوسن بدر، ومن إخراج سارة وفيق.

كما قد نشر "تامر" عبر إنستجرام، مقطع فيديو من داخل الاستوديو أثناء العمل على هذه الأغاني والموسيقى التصويرية للفيلم، معلقا: "بنخلص الموسيقى التصويرية لفيلم (مش أنا) وعادل حقى فضل إمبارح يسمعنا شغله من الساعه 8 لحد الفجر وكان عايز يهرب من العشا على مين يا اسطه".

وكان بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تداولوا خلال الأيام الماضية، أغنية مسربة بعنوان "مش لوحدك" للنجم تامر حسني، ومهداة منه إلى مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني، الذي أصيب بمرض نادر أثر على حركة قدميه ويديه، ولم تكن "مش لوحدك" هي أول أغنية يهديها تامر حسني لشخصية عامة، حيث سبق ودعم الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة اللبنانية فيروز.