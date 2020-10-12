شاهد.. البوستر الدعائي الأول من ألبوم تامر حسني "خليك فولاذي"

روّجت شركة "روتانا" للصوتيات لألبوم تامر حسني الجديد "خليك فولاذي"، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

ونشرت الشركة البوستر الأول للألبوم لتشوق الجمهور باقتراب موعد الطرح، عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر".

وظهر تامر حسني في البوستر وهو يقف بظهره في حفل وسط جمهوره، وعلقت "روتانا" على البوستر قائلًة: "جاهزيين.. قريبًا".

وسجل المطرب تامر حسني 3 أغنيات من فيلمه الجديد "مش أنا"، والذي أنهى تصويره مؤخرًا.

"مش أنا" من بطولة تامر حسني وحلا شيحة وماجد الكدواني وسوسن بدر، ومن إخراج سارة وفيق.

ونشر "تامر" عبر إنستجرام، فيديو من داخل الاستوديو أثناء العمل على هذه الأغاني والموسيقى التصويرية للفيلم.

وعلق: "بنخلص الموسيقى التصويرية لفيلم (مش أنا) وعادل حقى فضل إمبارح يسمعنا شغله من الساعه ٨ لحد الفجر وكان عايز يهرب من العشا على مين يا اسطه".

ومن ناحية أخرى كان السقا، أدلى بتصريحاته ضد تامر حسني في برنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني عبر شاشة dmc، بعد أن سألته الأخيرة عن شخص مستاء منه، فقال: "تامر جاملني في مسلسلي "ولد الغلابة" وظهر فى أحد المشاهد، وقمت بنفس الأمر بالظهور فى مشهد بفيلمه الفلوس، ولكن مع طرح الفيلم في دور العرض وجدت بوسترات للفيلم منتشرة عليها صورتي ومكتوب عليها بطولة أحمد السقا"، وسرعان ما اعتذر الثنائي لبعضهما البعض وانتهت الأزمة.