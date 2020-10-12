بعد غنائه لـ مؤمن زكريا وفيروز وزكي.. تامر حسني داعم النجوم في أزماتهم

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أغنية مسربة بعنوان "مش لوحدك" للنجم تامر حسني، ومهداة منه إلى مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني، الذي أصيب بمرض نادر أثر على حركة قدميه ويديه.

ويقول مطلع الأغنية:-

مش لوحدك تبقى في قلب غيرك سايب علامة

وأنت سيبت حاجات كتيرة دمع وفرح وابتسامة

ذكريات مبتتنسيش واللي أكتر جاي يامه

كلنا بنستنى يوم، يوم ما ترجع بالسلامة

ولم تكن "مش لوحدك" هي أول أغنية يهديها تامر حسني لشخصية عامة، حيث سبق ودعم الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة اللبنانية فيروز، وهو ما سنتناوله في التقرير التالي:-

أحمد زكي

بعد اشتداد مرض السرطان على جسد أحمد زكي، لم يجد تامر حسني أفضل من الغناء له، حيث قدم له أغنية باسمه، ويقول مطلعها:-

اسمه حبيب قلبنا

عمره ما غاب يوم عننا

فنه جوانا في دمنا

كل همه يشاركنا في حزننا أو فرحنا

يعني هو أكتر واحد عبر عننا كلنا كلنا

مستنينك ترجع بالسلامة

الله يعينك وتكون تاني معانا

فيروز

وأعلن تامر حسني تضامنه مع فيروز بعد صدور حكم قضائي ضدها بمنعها من غناء أغاني الرحبانية، حيث طرح أغنية بعنوان "صوت الحب صوت السلام"، ويقول مطلعها:-

مين عاش في الدنيا دي إنسان

محبش على صوت لبنان

صوت الحب صوت السلام

يا حبيبتي يا صوت السلام

صوتك يا أغلي من الكنوز

يا حبيبة قلبي يا فيروز

ما فينا نعيش بلا صوتك

واسألي كده كل الأوطان