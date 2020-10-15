نصر محروس ينذر بهاء سلطان وشركة روتانا: تعاقدهما غير قانوني

أنذر المنتج نصر محروس، الفنان بهاء سلطان وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات بسبب مشاكل المنتج مع الأول، وتعاقد الشركة مع "سلطان".

ووكل نصر محروس، المحامي سامح المنياوي لكي ينذر بهاء سلطان من أجل استكمال عقده معه، بعد أن تقاعس عن تسجيل أغنيات ألبوماته التي تعاقد معه لتقديمها، وكشف في الإنذار الموجه لـ"سلطان" أنه أوهم الجمهور بأن التعاقد أصبح لاغيًا بعد قرار المحكمة.

كما أنذر نصر محروس شركة روتانا لقيامها بالتعاقد مع المطرب، مشيرًا إلى التعاقد يعد لاغيًا، لان بهاء سلطان مازال متعاقدًا مع شركة "فري ميوزيك"، ولا يحق لأي شركة التعاقد معه إلا بعد أن ينتهي من تسجيل ألبوماته معه.

ويوم السبت الماضي، قال يوسف إبراهيم، محامي الفنان بهاء سلطان، إن الأزمة بين موكله والمنتج نصر محروس قديمة، وتعود إلى أن الطرفين وقعا عقدًا يبدأ من عام 2009، وينتهي في 2014، ويتضمن أن يضع الفنان بهاء سلطان صوته على ثلاثة ألبومات، ولكن المنتج سجل الألبوم الأول والثاني ولم يطرحه، وباع أجزاء من الألبوم إلى إحدى شركات الاتصالات، مشددًا على أنه لن يترك المنتج يمنع الفنان من الغناء: "مش هنسيبه".

وأضاف "إبراهيم"، في مداخلة مع الإعلامي محمد الشاذلي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن نصر محروس لم يجهز الألحان والكلمات للألبوم الثالث كما تم الاتفاق عليه، واستغل بعض الثغرات في العقد، ورفع قضية بأن بهاء سلطان لم يسجل الألبوم الثاني، رغم أنه تم تسجيله من قبل، ولكنهم عندما أثبتوا أنه سجل الألبوم، قال "محروس" إن هناك أربع أغنيات بها عيوب هندسية.

وأشار محام الفنان بهاء سلطان، إلى أن هذه العيوب الهندسية لا دخل لموكله بها، موضحا أن "سلطان" طلب السماح له بتسجيل الأغاني، التي أصابها عيب هندسي، ولكن "محروس" رفض الطلب.

ولفت "إبراهيم"، إلى أن هناك الكثير من الوساطات حدثت من الفنانين، ولكن "محروس" كان يرفض العروض المقدمة له، رغم أنه في أحد المرات وافق على عرض بالحصول على 5 ملايين جنيه، ثم عاد ورفض مرة أخرى، موضحا أن الخطوة المقبلة هي أنه أرسل إنذارًا قانونيًا لنصر محروس بتحديد مدة شهر كامل إذا لم يتم تسجيل الأغاني التي قيل إنها ليست سليمة، سيطلبون تنفيذ الحكم، وإثبات أن نصر محروس هو من يمتنع عن تنفيذ الحكم، مؤكدا أنهم لا يريدون شيئا من المنتج.

وتابع: "إحنا وصلنا لمرحلة إننا بنتحايل عليه يمكننا إننا نحط صوتنا على الكلمات والألحان اللي عنده، وبيفكر في حاجات تاني، وإحنا مش هنسيبه، وهخلي بهاء يطلع يغني والعقد انتهى من 2014".

وأوضح أن الفنان بهاء سلطان لم يصدر أي ألبومات منذ 2014، وهناك العديد من الشركات ترغب في التعاقد معه.