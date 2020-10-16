"حياة كريمة": نستهدف تحسين معيشة 12.5 مليون مواطن خلال 5 سنوات

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة "حياة كريمة"، إن هناك 1000 قرية مصرية معدلات الخدمات فيها متردية وإنشاء خدمات اجتماعية ورعاية المواطنين فيها خلال 5 سنين وتحويلها إلى قرى بها مدارس وخدمات شبابية وخدمات الطب البيطري والصرف الصحي والمياه.

وأضاف "جاد الكريم" خلال استضافته في برنامج "الحقيقة" الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن على فضائية "extra news"، أن القرى تضم فئات وأسرا كانت تعيش في منازل غير مؤهلة أصبحت منازلها مؤهلة وآدمية وتهدف المبادرة إلى تغيير شامل لمستوى المعيشة في هذه القرى.

وأوضح مدير الإدارة المركزية لمبادرة "حياة كريمة"، أن 1000 قرية هم القرى الأكثر فقرا في مصر وفق إحصاءات جهاز التعبئة والإحصاء ويزيد معدل الفقر في هذه القرى عن 55% وتصل بعض القرى نسبة الفقر فيها إلى 92.5% ويعيش بهذه القرية 12.5 مليون مواطن في 16 محافظة أغلبهم في الصعيد.

ولفت، إلى أن القرى تعاني من فقر خدماتي وضعف حالة البنية الأساسية وارتفاع كثافات الفصول المرتفعة والخدمات الصحية لا يتم تقديمها بشكل جيد وبعض القرى لا توجد بها مراكز خدمات صحية كما أن أهالي هذه القرى لا يستطيعون التنقل بسبب الطرق المتهالكة وخدمات الإنارة متدنية ومتوسط الدخول في القرى أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور على مستوى مختلف محافظات الجمهورية.

وأردف أن المبادرة تنظر إلى كل القرى التي تعاني من نقص في الخدمات وتدني معدلات الدخول بأنها قرى تستحق التدخل وتم التطوير في 143 قرية في أقل من سنة وهذا العام سيتوصل الوصل إلى 375 قرية بعد التوجيه الرئاسي بالعمل بشكل تراكمي لتنمية كافة القرى في نفس الوقت، وتم تحديد ميزانية للمبادرة في السنة الأولى والثانية 13 مليار جنيه والألف قرية متوقع أن تتلقى استثمارات بـ 60 مليار جنيه خلال السنوات المالية الخمس.

وذكر أن محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا ووسط الصعيد بهم 76% من القرى لذا فعملت المبادرة بأجهزتها الحكومية كاملة على المستوى المركزي والمحلي وأذرع الدولة التنمية والتنسيق يتم من خلال وزارة التنمية المحلية التي تشرف على الأمر وهناك فريق مركزي يلتقي بشكل دائم.