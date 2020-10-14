الكشف على 1900 مواطن بالمنيا ضمن مبادرة "حياة كريمة"

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمنيا تواصل تنظيم القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأبناء المحافظة بالمجان، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" لتقديم أوجه الرعاية الطبية وخاصة في المناطق النائية.

وأوضح المحافظ، أن مديرية الصحة نظمت قافلة طبية وعلاجية بقرية نزلة عبيد بمركز المنيا، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1909 حالة خلال يومي 12 – 13 أكتوبر الجاري، وتم تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين المترددين على القافلة.

من جانبه قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن فعاليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي علي 1909 حالة مترددة، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وكان توزيع التخصصات كالتالي 431 حالة جراحة، 307 حالة اطفال، 209 حالة جلدية، 187 باطنة، 151 قلب، 111 اسنان، 65 نساء، 303 تنظيم أسرة، 145 حالة أنف وأذن، إلى جانب انه تم اجراء 146 تحليل مختلف، واجراء 19 حالة موجات صوتية وعمل 6 أشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 141حالة، وتم خلع أسنان لعدد 7حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 16 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى للمواطنين لعدد 58 مترددة.

وكان محافظ المنيا، استقبل في وقت سابق وفدا من وزارة الصحة برئاسة الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، وذلك للتنسيق بشان منظومة التخلص الأمن من النفايات الطبية الخطرة بالمستشفيات والمنشآت الصحية العامة والخاصة، في إطار خطة الوزارة لتطوير المنظومة الصحية، ورفع كفاءة الأداء وحرصا علي صحة وسلامة المواطنين، والاطمئنان على الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المنشآت الصحية بالمحافظة للحد من انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد.