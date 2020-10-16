الكهرباء توضح الخطوات المتبعة حال انقطاع التيار الكهربائي في الليل

أوضحت الشؤون التجارية لهندسة كهرباء قطاع السادات، التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، للمستهلكين طرق التصرف حال انقطاع التيار الكهربائي في الليل.

وتستعرض "الوطن"، خلال التقرير التالي، الخطوات المتبعة حال انقطاع الكهرباء في الليل، وفقا لما حددته الشركة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الخطوات المتبعة حال انقطاع الكهرباء في الليل

أوضحت الشؤون التجارية لهندسة كهرباء قطاع السادات، التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، أن انقطاع التيار الكهربائي يعني وجود خلل داخلي أو خلل يستدعي الاتصال بطوارئ شركة الكهرباء، وهم فريق عمل يعمل على مدار الساعة لإصلاح أي عطل أو خلل طارئ في الكهرباء، مشيرة إلى أن هناك فريق عمل يتكون من عدد من الموظفين لتلقي بلاغات الأعطال وتحديد موقعها، والفنيين والمساعدين الذين يتحملون مسؤولية الوصول إلى مكان العطل وإصلاحه، حيث يقسم دوام الموظفين ورديات تستمر أربع وعشرين ساعة يوميا.

هل هناك وقت محدد ترتفع فيه نسبة الأعطال، وهل تختلف من منطقة إلى أخرى؟

أشارت الشركة إلى أنه في الصيف تكون نسبة أعطال الكهرباء أكثر ارتفاعا بسبب الأحمال الزائدة والتوصيلات غير النظامية على شبكة التوزيع وصناديق الكهرباء الأمر الذي يؤدي إلى انقطاعها، أما أوقات الأعطال فلا توجد لها قاعدة ثابتة لأنها يمكن أن تكون في أي وقت من أوقات اليوم، وتكون المناطق الصناعية والورش هي الأكثر عرضة للأعطال.

ما هي أهم مسببات الأعطال في الكهرباء؟

أوضحت الكهرباء أن الأحمال والتوصيلات غير النظامية(السرقات) على شبكة الكهرباء هي الأكثر تسببا بالأعطال وهي التي تتعب المستهلك وتقطع عنه التيار الكهربائي، فهناك أشخاص يقومون بتركيب أحمال إضافية للحصول على كمية أكبر من الكهرباء وتوصيلات غير قانونية من دون الرجوع إلى الشركة الأمر الذي يسبب ضغطا على شبكة الكهرباء ويؤدي إلى تكرار الأعطال.

وأحيانا يتسبب الإهمال للتوصيلات الكهربائية بتلف وحدوث أضرار، وهو أمر ينبغي على المستهلك أن يعي خطورته ولا يتلاعب بالكهرباء أو يتصرف بها إلا ضمن الحدود المسموحة له، وأحيانا تكون الأعطال بسبب بعض الحفريات أو أعمال الإنشاءات.

ما هي الأعطال الداخلية ومن هو المسؤول عنها؟

الأعطال الداخلية هي الأعطال التي تحدث داخل المنازل أو أماكن الاستهلاك الكهربائي وفي الغالب يكون سببها عدم الاستعانة بمختصين كفء وإهمال ضوابط السلامة في الكهرباء.

فقد يبقي بعض العاملين غير المتخصصين لوحات الكهرباء والتوصيلات الداخلية مكشوفة ومعرضة للأمطار وأحيانا يقوم بإلغاء أجهزة الحماية الداخلية لعدم معرفته بأهميتها ما يجعلها خطرا على المستهلك وأسرته وكل من يقترب منها، وفي هذه الحالة تقوم الشركة بتوضيح سبب العطل للمستهلك وضرورة إصلاحه وارشاده إلى الجهات المتخصصة في هذا المجال.

كيف يمكن للمستهلك أن يتجنب انقطاع التيار الكهربائي ويحمي أسرته من أخطار الكهرباء؟

يجب أن يعرف كل مستهلك أهمية الكهرباء و مخاطرها في الوقت ذاته فلا يستهين بالتمديدات وأجهزة الحماية فهي وسيلة الأمان التي تجنبه مخاطر الكهرباء، كما أن الابتعاد عن الأحمال الزائدة والتوصيلات غير القانونية واتباع القانون في توفير الكهرباء لمسكنه يمنع عنه انقطاع التيار الكهربائي ويوفر توزيعا سليما للكهرباء على جميع المستهلكين.

هل هناك مهمات أخرى يؤديها قسم طوارئ الكهرباء؟

نعم يشكل فريق طوارئ الكهرباء عنصرا مساعدا في حالات الحرائق حيث ينبغي قطع التيار الكهربائي عن منطقة الحريق قبل أن يبدأ رجال الإطفاء عملهم إذ يمكن أن يسبب رش المياه خطرا كبيرا في حال وجود التيار الكهربائي إضافة إلى مخاطر احتراق التوصيلات الكهربائية والأجهزة الخاصة بها وما يمكن أن تسببه من خطر على الأرواح، لذا يوجد خط هاتفي ساخن متصل مع الدفاع المدني في حالات الحوادث والحرائق التي تستدعي وجود طوارئ الكهرباء.