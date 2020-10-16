محتال المعصرة نصب على 150 مواطنا بحجة تسفيرهم للخارج

ألقت أجهزة الأمن، القبض على حاصل على ثانوية عامة، مقيم بالمعصرة بالقاهرة سبق اتهامه فى قضيتي تبديد، لقيامه بإنشاء شركة وهمية بدون ترخيص لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بمنطقة المعادي بالقاهرة.

وتبين من التحريات اتخاذ المتهم مقر الشركة، وكرا للاحتيــال على راغــبى السفر للعمل بالخارج، والإعلان على شبكة "الإنترنت"، عن توافر فرص عمل ببعض الدول العربية بقصد الاستيلاء على أموال ضحاياه بزعم قدرته على تسفيرهم للعمل بالخارج بموجب عقود عمل منسوبة للعديد من الشركات الكبرى.

عثرت قوات الأمن بمقر الشركة على (كمية من صور المستندات الخاصة براغبى السفر مطبوعات ورقية للإعلان عن توافر فرص عمل بالعديد من الدول العربية دفاتر استلام نقدية تفيد تلقيه مبالغ مالية من 150 مواطنا من راغبى السفر للعمل بالخارج بمبلغ ألف جنيه للفرد الواحد كمقدم لحين إحضار التأشيرة، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه، كما أمكن التوصل لـ (4) مواطنين من ضحاياه، أكدوا قيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين (1000 إلى 5000 جنيه مصرى) بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.