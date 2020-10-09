مباحث الأموال العامة تضبط قضايا نصب وتزوير بـ12 مليون جنيه

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.. فقد واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كل أشكال الخروج على القانون.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 10 قضايا (اتجار في النقد الأجنبي – تحويلات ماليسة غير مشروعة - توظيف أموال – تزوير مستندات – نصب سفريات – نصب واحتيال على المواطنين) مُتهم فيها 13 شخصا وضبط فيها 12307 دولار أمريكي - 8500 ريال سعودي، كما ضبط نقدا ومستنديا نحو 12مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.