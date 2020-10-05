محمد هنيدي عن نصيحة يوسف شاهين: "قالي متبقاش بياع لبن"

قال الفنان محمد هنيدي، إن المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، هو أول من تنبأ له بمستقبل فني عظيم، مشيرًا إلى أنه كان يمثل على مسرح الجامعة وحضر يوسف شاهين لاختيار عدد من الممثلين في أحد أفلامه، واختاره لعمل مشهدين في فيلم "إسكندرية كمان وكمان".

وأضاف "هنيدي"، في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الاثنين، أنه في أحد المرات بعد التصوير عزمهم يوسف شاهين على وجبة سمك، وأثناء الحديث معه، طلب منه النصيحة، فقال له: "هتبقى شاطر قوي وتشتغل سينما ومسرح، لكن متبقاش بياع لبن"، لافتا إلى أنه يقصد بذلك أن ينتقي الأدوار الجيدة.

وتابع، أنه في هذا الفيلم حصل على 400 جنيه، لافتا إلى أنه في فيلم "الحريق" حصل على 50 جنيها فقط، موضحًا أن هذا أقل مبلغ حصل عليه، ولكنه كان يرغب في أن يستكمل مسيرته بغض النظر عن المال.

وتحدث عن أغرب دور قام به، وهو دوره في فيلم "البطل"، لافتا إلى أنه كان دور تراجيدي، وجاد، مع الفنان أحمد زكي، مضيفًا أنه في بداية الفيلم أدى مشهدا كوميديا، ولكن باقي الفيلم كان تراجيديًا.