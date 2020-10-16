وزيرة الثقافة تقرر إقامة حفل تأبين الفنان محمود ياسين بالمسرح القومي

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الاحتفالية الفنية التي نظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيد، والتي أُقيمت على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، واستهلت بالوقوف دقيقة حدادا على رحيل الفنان الكبير محمود ياسين وذلك بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح.

قالت "عبدالدايم"، إنه فى ذكرى السادس من أكتوبر من كل عام، نتنسم عبير معجزة النصر التي أذهلت العالم أجمع، وضربت أروع الأمثلة في الوطنية والفداء، وأنه فى كل عام تُحلق أعلام الوطن في قلوب أبناءه المخلصين، ونسترجع معاً هذه البطولات الخالدة التي سطرها الجيش المصري وجنوده البواسل، وتستعيد الاذهان قصص تضحيات القوات المسلحة التى رسمت المستقبل للأجيال الجديدة، وتكاتف الشعب ومساندة الفنون التى عبرت بصدق عن المشاعر الوطنية من خلال أعمال فنية خالدة لا تزال حاضرة في الوجدان.

وأشارت إلى حرص وزارة الثقافة على الاحتفال بذكرى الانتصار والذى يُعد رسالة تحمل الكثير من المعانى السامية إلى الأجيال الشابة، والتى تؤكد أن العمل والعطاء والإخلاص طريقاً وحيداً لرفعة وعزة الوطن.

وأوضحت أن تكريم الرموز والبواسل من أبطال القوات المسلحة يأتى واجباً ومدعاة للفخر وعرفانا بالتضحيات التى صنعت النصر وحققت المعجزة واستردت الكرامة، كما حثت الجميع على العمل مستلهمين روح أكتوبر لنشر قيم العزة والوطنية والفداء لتحقيق التنمية المنشودة.

كما أعلنت وزيرة الثقافة إقامة حفل تأبين للفنان الكبير محمود ياسين خلال الشهر القادم بالمسرح القومي الذي يعد الراحل أحد أساطيره ورواده، َوذلك بالتنسيق مع أسرته.

وقال الفنان خالد جلال، إن انتصار أكتوبر يعد بمثابة العبور فوق الصعاب وتحقيق ما كان مستحيل وتحطيم الأساطير الزائفة للمعتدين وتجلي معاني الوطنية والانتماء، وهو ماحدث في حرب أكتوبر الذي استفدنا منه دروساً مازال لها مفعول السحر على أوصال الوطن وتشييد ملاحم البناء والتعمير والنهوض به بمعحزات يسجلها التاريخ دائماً وأبداً، مضيفاً أن حرصنا الدائم على تكريم رموزنا من أبطال أكتوبر من القوات المسلحة عرفانا وتقديرا لتضحياتهم تجاه الوطن وكذلك تكريم الفنانين الذين أسهموا بالمشاركة في أعمال وطنية تعمق الانتماء والولاء.

ووجه الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، لحرصها الدائم على دعم كل ما من شأنه الاهتمام برعاية الاحتفاء بأبطالنا البواسل من أبطال القوات المسلحة الذين ضربوا لنا أروع الأمثلة في التضحية والفداء، وكذلك الفنانين الذين شاركوا بفنهم في تخليد أحداثنا الوطنية.

وخلال الاحتفال كرمت وزيرة الثقافة عدداً من أبطال قواتنا المسلحة الذين شاركوا في الانتصار وهم اللواء طبيب/ محمد رضا عوض، اللواء أ.ح / طارق البرقوقي، اللواء أ.ح / عصام الدين علي بدوي، اللواء أ.ح / صفوت أحمد زين العابدين، اللواء أ.ح / أحمد أسامة إبراهيم، اللواء أ.ح / سعد العباسي، اللواء أ.ح / سليمان الحضري أحمد الحضري، اللواء أ.ح / محمد عبدالحميد عبداللطيف، اللواء أ.ح / محمد عبدالله الشهاوي، اللواء مهندس / مدحت محمد شكري، عميد أ.ح / محمد محمد عبدالقادر، مقدم / أحمد إبراهيم طلبة سلام، ملازم أول احتياط مهندس / كامل الجداوي.

كما كرمت الوزيرة عدداً من الفنانين الذين شاركوا في أعمال فنية ساهمت في تشكيل وجدان الأمة، وهم اسم الموسيقار بليغ حمدي وتسلمه ابن شقيقه تامر حسين حمدي، واسم الفنان سعيد صالح وتسلمت ابنته هند سعيد صالح، ومن أبطال فيلم الممر تم تكريم المنتج هشام عبدالخالق، والفنان شريف منير، الفنان أحمد رزق، والفنان محمد الشرنوبي، والفنان أمير صلاح الدين، ومن أبطال مسلسل الاختيار، كرمت المخرج بيتر ميمي، والكاتب باهر دويدار، والفنان أحمد فؤاد سليم، والفنان محمود حافظ، والفنان محمد عز.

كما سلمت وزيرة الثقافة جوائز مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب في موسمها الثالث، فقد ذهبت الجائزة الأولى مناصفة بين كل من الفنانة مروة أبوزيد عن أغنية "بنت البلد" والفنان محمد شطا عن أغنية "سبت سيرة"، أما الجائزة الثانية فهي مناصفة بين كل من الفنانة آية عبدالله عن أغنية "مصر تكسب" والفنانة ماريا نظمي عن أغنية "وقت خنقة"، وفاز بالجائزة الثالثة الفنان أحمد كيكار عن أغنية "فداكي الروح"، وفاز بالجائزة الرابعة الفنان أسامة علي عن أغنية "بشوفك يا بلدي"، وقد فاز بالجائزة الخامسة الفنان محمد طارق عن أغنية "اسمي مصري".

وقامت بتكريم أعضاء لجنة تحكيم مسابقة "أنا المصري" بموسمها الثالث والتي ضمت كل من الموسيقار الدكتور راجح داوود، والفنان عمرو مصطفي، والفنان مدحت صالح، والفنانة مي فاروق، بمشاركة الشاعر تامر حسين.

وكانت الاحتفالية قد تضمنت مجموعة من الأعمال الغنائية الفائزة والتى حازت إعجاب واستحسان الحضور.