عضو الاتحاد الدولي لمكافحة العدوى: محدش فينا خبير في كورونا

أكد الدكتور وائل صفوت، عضو الاتحاد الدولي لمكافحة العدوى، والمستشار السابق في منظمة الصحة العالمية، أن الأعراض الجديدة في فيروس كورونا، تصيب الجهاز الهضمي، ولكن الأعراض خفيفة، أما الوفيات فهي أقل كثيرا من الشهور الماضية.

وأضاف "صفوت"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خبر اليوم"، المذاع عبر فضائية "ON" الخميس، أن السلالة الجديدة من كورونا أخف وطأة، أو أن الناس اكتسبت مناعة، سواء من كورونا نفسه أو التهابات سابقة، وهذا ما يحدث في مصر، ويفسر مسألة قلة الإصابات.

وأوضح أن المستشفيات أصبحت لا تستقبل الكثير من الحالات، ولكن هذا لا يعني عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشددًا: "محدش فينا لسه خبير في كورونا، ويجب على الجميع الالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد المجتمعي، لتقليل عدد الفيروسات التي تدخل إلى جسم الإنسان".

وشدد على أهمية رفع مناعة الإنسان، بالطعام والشراب، وأيضا المناعة النفسية والبعد عن القلق، لافتًا إلى أن كل العالم كان مرعوبا، ولذلك سعى إلى الإغلاق، ولكنه أصبح حاليا أكثر جرأة، ولذلك الدول لا تسعى للإغلاق سريعا.

وأشار إلى أن وزارة الصحة الفرنسية، أعلنت في وقت سابق أنه لن يتم الإغلاق الكامل، ولكن هو إغلاق جزئي، كما يحدث في العالم كله، موضحا أن إجراءات الغلق الجزئي، هدفها أن يشعر الناس بوجود فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة وخروج 91 متعافيًا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98011 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 118 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة. وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.