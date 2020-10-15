"معيط": لن نفرض ضرائب جديدة.. ومليون مواطن فقدوا أعمالهم بسبب كورونا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة لن تفرض ضرائب جديدة على المواطنين، لافتًا إلى أن شهر يوليو الماضي شهد رفع حد الإعفاء الضريبي للمواطنين سواء للشخص أو العائلة، كما جرى خفض شرائح الضرائب.

وأضاف "معيط" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، قائلًا: "نريد تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وأكبر ما يواجهنا في هذا الصدد توفير فرص عمل، لأننا في مصر أكثر من 100 مليون شخص، وكل عام يدخل نحو مليون شاب وشابة سوق العمل للبحث عن فرص عمل بشكل سنوي".

وتابع، بأن النشاط الاقتصادي بالقطاع الخاص هو الذي يستطيع إتاحة فرص عمل، وبالتالي كان لا بد من ضمان استقراره الضريبي وحل المشكلات الضريبية والجمركية: "ملتزمون بعدم تحريك شرائح الضرائب بالقطاع الخاص، وسنعمل على مساعدة القطاع الخاص في مواجهة التحديات، مثل الضرائب العقارية، وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، كما أننا عملنا على دعم الصادرات، وسنرد مستحقات المصدرين دفعة واحدة، لتوفير السيولة لهم وتيسير حفاظه على العمالة".

وأردف وزير المالية، أن معدل البطالة قبل فيروس كورونا بلغ 7.6% قبل أزمة انتشار فيروس كورونا، لكنه الآن أصبح يتجاوز 9%: "لا أعلم الرقم الصحيح، لكني أقول إنه لا يقل عن مليون فرصة عمل فُقدت بسبب أزمة كورونا، على غرار ما حدث في قطاعي السياحة والطيران المدني، إذ كانت تشغل الفنادق والمدن السياحية والآن كل ذلك متوقف عن العمل، وستظل متأثرة بشكل سلبي حتى انتهاء الأزمة وإيجاد لقاح كورونا".