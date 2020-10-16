اقتصادية قناة السويس: نستهدف تدريب 5 آلاف شخص خلال الـ5 سنوات القادمة

علّق المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية بهيئة قناة السويس، على خبر إنشاء مركز الإصلاح والمعدات بالشراكة مع شركة "سيمنز".

وقال "زكي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إن هذا المشروع المهم بدأ كمركز تدريب وامتد وأصبح يضم مركز التدريب ومركز خدمات لتقديم خدمات الصيانة والمراجعة لمنتجات محطات الطاقة وقطاع البترول، مؤكدًا أن ذلك كان الغرض الأساسي من البرتوكولات التي تم توقيعها مع شركة سيمنز هو التدريب بالتعاون مع أرقى المراكز في ألمانيا.

وتوقّع، أن يتم تدريب 5 آلاف شخص خلال الـ5 سنوات المقبلة في المركز على أعلى المستويات.

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية بهيئة قناة السويس، أن المجال التاني هو مركز الإصلاح ومستودع لقطع الغيار في منطقة واحدة لتعد أكاديمية هامة ومركز لتقديم الخدمات، مبديًا سعادته بوجود هذا المركز في المنطقة الاقتصادية والتي تعطي ثقة للمستثمرين في المنطقة، خاصة أن هذه المراكز تؤهل العاملين للمستوى العالمي.