تعاون بين "العربية للتصنيع" و"حسن علام" لتنفيذ المشروعات القومية

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتنفيذ المشروعات القومية التنموية.

جاء هذا خلال توقيع عقد التعاون بين العربية للتصنيع وشركة حسن علام للإنشاءات إحدى شركات مجموعة حسن علام القابضة.

في هذا الصدد، أشاد "التراس" بخبرات شركة حسن علام القابضة في مجال تنفيذ المشروعات العملاقة ذات الأولوية القومية بمصر والدول العربية، موضحا أنه تم الاتفاق على التعاون والتكامل لتنفيذ المشروعات القومية وفقا لرؤية مصر 2030 وأضاف أنه تم الاتفاق على تنفيذ الأعمال الهندسية والإنشائية والبنية التحتية للمشروعات القومية، بالاستفادة من مواسير البولي إيثيلين عالي الكثافة التي تنتج بمصنع حلوان للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع وفقا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية.

وذكر "التراس" أنه أتفق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة تنفيذ المشروعات المستقبلية بمصر والدول الأفريقية والعربية مثل مشروعات محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا أن هذا التعاون سوف يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب واكتساب المهارات والخبرات الحديثة وفقا للثورة الصناعية الرابعة.

من جانبه، أشاد المهندس حسن علام الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة بالتعاون الوثيق والبناء مع الهيئة العربية للتصنيع، مثمناً دور العربية للتصنيع وخبراتها في تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية، لافتا إلى خبراتها التكنولوجية والبشرية التي تمكنها من إنجاز كل مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلى مُستويات الجودة والسرعة في التنفيذ وتسليمها في التوقيتات المحددة.