عيار 21 يسجل 827 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 16-10-2020 في مصر

شهدت أسعار الذهب استقرارا في محلات الصاغة، في بداية تعاملات صباح اليوم الموافق 15 أكتوبر، مقارنة بأسعار مساء أمس الخميس، وذلك بعد أن شهد تراجعا طفيفا مساء أمس، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا في الأسواق سعر 827 جنيها، وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة خلال تعاملات اليوم.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 943 و945 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 825 و827 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 707 و709 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و616 جنيهًا.

أسعار الذهب العالمية

وتراجع الذهب مساء الخميس، مقابل 1900 دولار وهو مستوى مهم، إذ تمسك الدولار بمكاسب حققها في الآونة الأخيرة بعد أن حطم وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، الآمال في حزمة تحفيز جديدة قبل الانتخابات الرئاسية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1897.47 دولار للأوقية، بحلول الساعة 06:20 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفع 1.2 % يوم الأربعاء، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1901.50 دولار للأوقية.

كيف تتحقق من أن الذهب ليس مغشوشا؟

ووجه موقع ويكي هاو عدة نصائح للمواطنين عند شراء الذهب، حتى لا يمكن يتعرض لشراء المغشوش منه، أول ما يجب القيام به للتأكد من أصالة الذهب هو النظر إليه والبحث عن العلامات الدالة على أنه ذهب حقيقي "الدمغة"، كما يجب البحث عن تغير لون قطعة الذهب الملحوظ، فمن الهام فحص تغير اللون في المناطق التي تتعرض للاحتكاك المستمر وخاصة حول الحواف.

ويمكن أن يتم اختبار الذهب بالمغناطيس سهل ولكنه غير شامل أو قطعي لتأكيد حقيقة الذهب، كما أن المغناطيسات الضعيفة، مثل مغناطيس الثلاجة، لن يكون مفيدًا في هذا الاختبار، أما المغناطيسات الأقوى، مثل تلك الموجودة في المتاجر المتخصصة في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية أو في بعض الأغراض العادية، مثل حقائب السيدات أو ألعاب الأطفال أو حتى الأقراص الصلبة القديمة غير المستخدمة، يكون المغناطيس فيها قويًا بما يكفي لإجراء هذا الاختبار.