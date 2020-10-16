القبض على سياسي برازيلي.. أخفى أموال "كورونا" في ملابسه الداخلية

كشفت تقارير صحفية، أن الشرطة البرازيلية أوقفت سياسيًا بارزًا بعدما لاحقته شبهة فساد، لكن المفاجأة الكبرى كانت في الطريقة التي لجأ إليها من أجل إخفاء مبلغ مالي.

وبحسب موقع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن الشرطة قامت بتوقيف عضو مجلس الشيوخ، شيكو رودريجيس، خلال حملة مداهمة لبيته، يوم الأربعاء الماضي.

وخلال المداهمة، حاول السياسي البرازيلي، وهو حليف مهم لرئيس البلاد جايير بولسونارو، أن يخفي مبلغا من المال تحت ملابسه الداخلية، وفي سرواله القصير تحديدًا، وعثرت الشرطة على مبلغ نحو 7 آلاف دولار.

وخلال عملية التفتيش، طلب السياسي الموقوف من الشرطة أن يدخل إلى الحمام، وعندما خرج منه، لاحظ أحد الضباط، وجود شيء بارز تحت سرواله، وهو ما أثار شكوكًا.

وعند تفتيش المسؤول البرازيلي بشكل دقيق، تبين أنه قام بإخفاء 3321 دولار تحت السروال، وتم توقيف المشرّع البرازيلي بعد الاشتباه في إساءته لاستخدام أموال مخصصة لمعالجة تبعات وباء كورونا في البلاد.

ومن جانبه قال المشتبه فيه، في بيان، إنه يثق في النظام القضائي للبرازيلي، مؤكدًا أنه سيؤكد براءته من الأفعال التي نسبت إليه.