مرشحو "مستقبل وطن" و"القائمة الوطنية" في جولة بالبحر الأحمر

استقبل كبار ومشايخ وعواقل القبائل بأبو رماد جنوب محافظة البحر الأحمر، مرشحي القائمة الوطنية بالمحافظة وقيادات حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، وذلك على حدود المدينة برفقة الأهالي رافعين أعلام مصر، وذلك في زيارتهم للجنوب لدعم مرشح التحالف الوطني علي نور مرشح الحزب الديمقراطي بدائرة حلايب وشلاتين.

وأجرى وفد من حزب مستقبل وطن بقيادة عماد سيف الدين، أمين الحزب بالمحافظة، والمهندس أحمد الدقاق أمين التنظيم بالمحافظة، وأعضاء هيئات مكاتب حزب مستقبل وطن بمدن الجنوب، زيارة إلى مدينة حلايب وشلاتين بصحبة مرشحي التحالف الوطني بانتخابات مجلس النواب الحاج سيد قاسم والدكتورة إيلاريا سمير حارص مرشحي القائمة الوطنية وذلك ضمن سلسلة زيارات ينفذها الحزب لدعم مرشحي التحالف الوطني على المقاعد الفردية بمدن المحافظة.

ومن جانبه، قال عماد سيف الدين، أمين الحزب بالمحافظة في تصريح اليوم، لـ"الوطن" إن الحزب يدعم مرشحي التحالف الوطني بالمحافظة، مؤكدا أن الحزب يرى أن مرشحي التحالف هم الأفضل على الساحة السياسية وهم الأجدر بتمثيل أهالي المحافظة تحت قبة البرلمان.

وأكد أحمد الدقاق، أمين التنظيم بالمحافظة، أنه على ثقة أن يحوز المرشحون عن حزب مستقبل وطن والتحالف الوطني على ثقة أهالي وعائلات المحافظة بمختلف دوائرها الثلاث وأن يفوزوا بكامل المقاعد التي ترشحوا عليها لعضوية مجلس النواب، مطالبا المرشحين بالتواصل والتلاحم مع كافة شرائح المجتمع المصري ليستطيعوا أن يحققوا طموحات وآمال الأهالي.

وأشار سيد قاسم، مرشح القائمة الوطنية، إلى أنه تربطه بأهالي الجنوب علاقه ود ومحبة واحترام متبادل، مؤكدا تقديره الكبير لمشايخ وكبار القبائل وشبابها، موضحا أنهم يمتلكون الوطنية والانتماء الشديد للدولة والوعي الكامل للتنمية التي تنتهجها القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت إيلاريا سمير حارص، مرشحة القائمة الوطنية، أنها سعيدة بزيارة مدن الجنوب، مشيرة إلى أنها ستعمل حال نجاحها في تحقيق رغبات الأهالي بحلايب وشلاتين وستدعم خطة الدولة الشاملة في تحقيق التنمية الحقيقية لهذه المنطقة المهمة من الدولة المصرية، موجهة التحية لقبائل حلايب وشلاتين على كرم الاستضافة المعهود عليهم.

وأوضح علي نور البشاري مرشح التحالف الوطني على الدائرة الثالثة، أن الأهالي لديهم وعي تام بما تقدمه الدولة لتنمية منطقة الجنوب، موجها الدعوة لشباب ورجال ونساء ومشايخ مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد النزول للإدلاء بأصواتهم وتوجيه رسالة قوية للجميع أن أهالي الجنوب يقفون صفا واحدا خلف الدولة المصرية محافظين على مقدرات هذا الوطن الغالي.