البحر الأحمر تستعد لمواجهة أخطار السيول بـ بحيرات وقنوات صناعية

أعلنت الإدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر، عن استمرار العمل بمشاريع الحماية من أخطار السيول بمدن المحافظة، تحت إشراف الموارد المائية.

وتتضمن الإجراءات إنشاء قناة صناعية وحاجز لحماية الأودية المؤثرة على مدينة رأس غارب، وانشاء 2 بحيرة صناعية بقرية الزعفرانة برأس غارب، وبحيرة صناعية أخرى بمدينة سفاجا، وإنشاء سد وبحيرة صناعية بوادي القويح بمدينة القصير، وإنشاء سد و4 بحيرات صناعية وقناة صناعية بالقصير.

وأوضحت الإدارة العامة للمياه الجوفية في بيان على صفحتها الرسمية، أن مشروعات السيول بمدينة القصير تقام بأودية النخيل، والعمبجى، والعنز، وأم لصيفة، حيث جارى العمل فى أعمال مبانى الدبش للقناة الصناعية وسد أم لصيفه والحاجز خلف البحيرة واستكمال الحفر والتسوية والأرنكة للبحيرات.

وقام المهندس محمد سيد عبدالرحمن، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر، بالمرور على إنشاءات بحيرات وحاجز خلف وادي عربة، المخصص لحماية قرية الزعفرانة شمال المحافظة من أخطار السيول .

وتواصلت أعمال الإنشاءات ببحيرات وحواجز خلف وادي العربة بالزعفرانة، حيث تم أعمال الحفر والردم للحواجز فى وجود مهندسي الإشراف من المياه الجوفية ومهندسي الشركة المنفذة.

وشيدت الدولة مشروعات قومية كبرى بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة مليار جنيه لمجابهة مياه السيول والأمطار، لمنع تكرار كارثة السيول التي اجتاحت مدينة رأس غارب وخلفت وراءها خسائر كبيرة في الممتلكات والأرواح منذ أربع سنوات وبالتحديد في شهر أكتوبر من عام 2016.

وكشف اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة انتهت من عدة مشروعات لمواجهة أخطار السيول، حيث أنشأت المحافظة عدد 28 سدا، وبحيرة صناعية، و11 حاجزا ترابيا وقناة صناعية بمدن رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم وحلايب وشلاتين، لمواجهة السيول، بمدن المحافظة.

كما تم تجهيز 16 سد حماية، و12 بحيرة صناعية، و11 حاجز ترابى وقناة صناعية، وحاجز توجيه، بتكلفة إجمالية قاربت على المليار جنيه والتي كانت لها الفضل في حماية المحافظة من السيول، وذلك بعد فاجعة كارثة السيول التي تعرضت لها مدينة رأس غارب شمال المحافظة وتسببت في خسائر فاجعة في الأرواح والممتلكات.

وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى التنسيق المستمر مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، لافتاً إلى جاهزية المعدات بمختلف مدن المحافظة، لسرعة التعامل مع أي مستجدات، حفاظاً على سلامة المواطنين.

ووجه المحافظ، إدارة الأزمات بالمرور على جميع مخرات السيول للتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة واتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية.