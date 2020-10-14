أسقف البحر الأحمر يكرم رئيس مدينة سفاجا لجهودها في مكافحة كورونا

استقبلت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، نيافة الأنبا إيلاريون، أسقف إيبارشية البحر الأحمر، لمناقشة عدد من الأمور والمشروعات والخدمات المتعلقة بالمدينة.

وخلال اللقاء قدم الأنبا ايلاريون، دروع تذكارية باسم المطرانية كرسالة شكر وتقدير لجهودها في تطوير وتنمية مدينة سفاجا وجهودها المبذولة في مواجهة جائحة كورونا.

و أشاد الأنبا ايلاريون بجهود هدى المغربي رئيس المدينة، وموظفي الوحدة المحلية لمدينة سفاجا في الاستجابة لمطالب المواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتعاون مع رجال الشرطة وجميع الأجهزة الأمنية فى حفظ الأمن.

ومن جانبها أوضحت "رئيس المدينة" أن موظفي الوحدة المحلية لمدينة سفاجا يعملون على قدم وساق، فى ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية منعا لانتشار العدوى خاصة في الأماكن التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين ومنها المركز التكنولوجي الذي يشهد تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء.

وواصلت "المغربي" اليوم الأربعاء جولتها اليومية بمتابعة عمليات الرصف بالبلاطات الخرسانية بعدد من شوارع المدينة ، ووجهت مسئولى الإدارة الهندسية بمراجعة عمليات الرصف وجميع البالوعات والمطابق بتلك الشوارع وإتمامها بالشكل المطلوب وفقاً للمعايير والمواصفات الفنية وكذا صيانة وترميم القواطع بها مؤكدةً على سرعة تنفيذ تلك الأعمال.

كما تفقدت "رئيس المدينة" أعمال البدء فى الانشاءات والبناء للمواطنين أصحاب تراخيص البناء السارية لمنع أي مخالفات في المهد، لافتة إلى دراسة موقف الشوارع الجانبية المتفرعة من المناطق التى تم رصفها لاستكمال الأعمال بها حال اكتمال توصيل شبكات المرافق لضمان عدم الحفر بها مرة أخرى بناء على تعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر