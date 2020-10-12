طوارئ في شرق الصين لمواجهة كورونا: فحص 9 ملايين مواطن

أطلقت مقاطعة تشينغداو شرق الصين حملة تستهدف إجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد لسكان المقاطعة بأكملها، وحسبما ذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، الصادرة باللغة الإنجليزية، اليوم، أن الحملة تقوم بإجراء اختبارات لـ9 مليون مواطن تقريبا خلال خمسة أيام.

وجاء هذا بعد تأكيد إصابة 3 أشخاص بالفيروس دون ظهور أعراض، أمس، وقامت المقاطعة على الفور بعمل اختبارات شاملة لجميع السكان.

وأعلنت المقاطعة تسجيل 12 حالة جديدة بالفيروس، مساء أمس، من بينهم ستة أشخاص لم تظهر عليهم أعراض.

وأوضحت الصحيفة، أن جميع الحالات لها علاقة بمستشفى الأمراض الصدرية بـ"تشينجداو"، وهي مستشفى مخصصة لحالات كورونا الوافدة.

ومن بين 377 مخالطا للثلاث حالات، جاءت التقارير بتأكيد إصابة 9 أشخاص، من بينهم ثمان من الأطباء والممرضين، وواحد فقط من عائلة أحد المصابين، وفقا لأخر إعلان صدر من هيئة الصحة بـ"تشينغداو".

وأعلنت الهيئة بدء حملة الفحوصات الشاملة للمقاطعة بأكملها، وأن خلال ثلاثة أيام سيتم فحص 6 مليون مواطن بالكامل من مناطق شينان، شيباي، ليكانج، لاوشان، وتشينج يانج، وخلال خمسة أيام سيتم الإنتهاء من إجراء الفحوصات لـ9مليون مواطن على مستوى المقاطعة بأكملها.

وجرى تأكيد سلبية الإختبار للأطقم الطبي بأكملها والممرضين والمرضى بمستشفيات "تشينجداو"، وعددهم حوالي 114.862 شخص.

وقال تشانج ون هونج أخصائي الأمراض المعدية ورئيس الفريق الطبي لفيروس كورونا بـ"شنغهاي"، اليوم، إن منذ نجاح الصين في السيطرة المبكرة على الفيروس، لا توجد حالات عدوى محلية في أنحاء البلاد، وأوضح أن "تشينغداو" ستستطيع أن تسجل صفر مرة أخرى من خلال الاختبارات الشاملة التي تقوم بها.

وأضاف "تشانج"، أن الصين يجب أن تحافظ على نجاحها في مكافحة الوباء، ولكن أيضا عليها أن تستعد للانفتاح على العالم مرة أخرى.وكان مكتب بلدية "تشينغداو" للثقافة والسياحة أعلن استقبال المقاطعة لأكثر من أربعة مليون سائح خلال عطلة منتصف الخريف والعيد الوطني الصيني.